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В Офисе Президента раскрыли детали новой школьной программы "Защита Украины"

В Офисе Президента раскрыли детали новой школьной программы "Защита Украины"

18 марта 2024 г. 18:33

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18:33 В Офисе Президента раскрыли детали новой школьной программы "Защита Украины"

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18:25 Масштабная реформа дошкольного образования — Гришина рассказала, что изменится

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Эксклюзив

17:13 В НГУ рассказали, что происходит на фронте и хватает ли бойцам оружия

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Эксклюзив

17:06 Эксперт объяснил, насколько в Украине может подорожать доставка газа

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Text

16:00 Новые оппозиционные лидеры в РФ — политтехнолог объяснил, станут ли они угрозой для Путина

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15:37 Рассмотрение мобилизационного закона — половина депутатов "прогуливают" заседание комитета

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15:07 РФ мощно обстреливает Сумскую и Харьковскую области — в ГПСУ назвали цели оккупантов

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Уполномоченная Президента Украины по вопросам фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта Ольга Будник раскрыла детали новой школьной программы "Защита Украины". По ее словам, в разработке программы принимали участие действующие военнослужащие ВСУ, учитывая физические нормы детей всех возрастов.

Об этом она рассказала в комментарии Новини.LIVE.

В Офисе Президента рассказали о школьной программе "Защита Украины"

"Не хочу пока раскрывать всех секретов, но, по моему мнению, ученикам это будет интересно. Это не значит, что мы всех настраиваем на милитаризм, а только постараемся им рассказать о том, чем ребенок может быть полезен, если вдруг может случиться опасность", – говорит чиновница.

Ключевой вопрос новой программы, как добавляет она, — научить учащихся безопасности: как мальчиков, так и девочек.

"Все составляющие этого предмета все равно смогут изучать как мальчики, так и девочки. Акцент будем делать преимущественно на медицинскую составляющую, и на нормированную для детей физическую подготовку. Все это будет интегрировано в предмет ", — отметила Будник.

Напомним, ранее глава подкомитета по вопросам раннего развития и дошкольного образования Владимир Воронов заявил, что заведения дошкольного образования получат больше автономии в принятии решений в разных сферах работы.

В то же время в Министерстве обороны Украины сообщили, что благодаря сотрудничеству американского фонда Ukrainian Freedom Fund и Генштаба ВСУ в украинских военных высших учебных заведениях смогут преподавать военные инструкторы армии США.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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