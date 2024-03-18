В Офисе Президента раскрыли детали новой школьной программы "Защита Украины"

Уполномоченная Президента Украины по вопросам фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта Ольга Будник раскрыла детали новой школьной программы "Защита Украины". По ее словам, в разработке программы принимали участие действующие военнослужащие ВСУ, учитывая физические нормы детей всех возрастов.

Об этом она рассказала в комментарии Новини.LIVE.

В Офисе Президента рассказали о школьной программе "Защита Украины"

"Не хочу пока раскрывать всех секретов, но, по моему мнению, ученикам это будет интересно. Это не значит, что мы всех настраиваем на милитаризм, а только постараемся им рассказать о том, чем ребенок может быть полезен, если вдруг может случиться опасность", – говорит чиновница.

Ключевой вопрос новой программы, как добавляет она, — научить учащихся безопасности: как мальчиков, так и девочек.

"Все составляющие этого предмета все равно смогут изучать как мальчики, так и девочки. Акцент будем делать преимущественно на медицинскую составляющую, и на нормированную для детей физическую подготовку. Все это будет интегрировано в предмет ", — отметила Будник.

Напомним, ранее глава подкомитета по вопросам раннего развития и дошкольного образования Владимир Воронов заявил, что заведения дошкольного образования получат больше автономии в принятии решений в разных сферах работы.

В то же время в Министерстве обороны Украины сообщили, что благодаря сотрудничеству американского фонда Ukrainian Freedom Fund и Генштаба ВСУ в украинских военных высших учебных заведениях смогут преподавать военные инструкторы армии США.