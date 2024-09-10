У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

В Сполучених Штатах вже скоро відбудуться дебати між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс, які зібралися поборотися за президентське крісло. Дебати можуть стати переломним моментом у передвиборчих перегонах і дати суттєву перевагу одному з кандидатів.

Спеціальна кореспондентка Новини.LIVE в США Уляна Бойчук показала, як Філадельфія готується до дебатів кандидатів у президенти.

Дебати між Трампом і Гарріс

Місто Філадельфія, у якому ввечері 10 вересня будуть проходити дебати між Трампом та Гарріс, було перекрите з вихідних.

Загалом планується організувати кілька вечірок перегляду дебатів за участі мера, а також в університетських містечках.

Тим часом, мешканці міста назагал налаштовані спокійно і якихось особливих очікувань від цієї події не мають. Один із мешканців Філадельфії зауважив, що сподівається більше дізнатися про обох кандидатів.

"Хочу, щоб Камала детальніше розповіла про свою програму. І не думаю, що почую щось суттєве від Трампа", — сказав він.

Втім, інша громадянка США каже, що жоден з кандидатів у президенти країни їй не подобається.

"Немає особливих очікувань, і не думаю, що хтось із кандидатів покаже себе добре, якщо чесно. Хочу просто подивитися, що буде", — сказала жінка.