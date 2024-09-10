Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE arrow
У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

10 вересня 2024 р. 23:14

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

23:14 У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

18:42 Повітряні тривоги — як ставляться до них одесити сьогодні

Text

17:50 Плани США щодо закінчення війни в Україні та новий задум Кремля — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Експерт пояснив, чому частина українських ФОПів у Польщі закриваються

Text

15:04 Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:36 В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

Text

13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

Text

11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

Text

10:47 Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

Text

08:00 Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

23:14 У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

18:42 Повітряні тривоги — як ставляться до них одесити сьогодні

Text

17:50 Плани США щодо закінчення війни в Україні та новий задум Кремля — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Експерт пояснив, чому частина українських ФОПів у Польщі закриваються

Text

15:04 Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:36 В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

Text

13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

Text

11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

Text

10:47 Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

Text

08:00 Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE

В Сполучених Штатах вже скоро відбудуться дебати між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс, які зібралися поборотися за президентське крісло. Дебати можуть стати переломним моментом у передвиборчих перегонах і дати суттєву перевагу одному з кандидатів.

Спеціальна кореспондентка Новини.LIVE в США Уляна Бойчук показала, як Філадельфія готується до дебатів кандидатів у президенти.

Дебати між Трампом і Гарріс

Місто Філадельфія, у якому ввечері 10 вересня будуть проходити дебати між Трампом та Гарріс, було перекрите з вихідних.

Загалом планується організувати кілька вечірок перегляду дебатів за участі мера, а також в університетських містечках.

Тим часом, мешканці міста назагал налаштовані спокійно і якихось особливих очікувань від цієї події не мають. Один із мешканців Філадельфії зауважив, що сподівається більше дізнатися про обох кандидатів.

"Хочу, щоб Камала детальніше розповіла про свою програму. І не думаю, що почую щось суттєве від Трампа", — сказав він.

Втім, інша громадянка США каже, що жоден з кандидатів у президенти країни їй не подобається. 

"Немає особливих очікувань, і не думаю, що хтось із кандидатів покаже себе добре, якщо чесно. Хочу просто подивитися, що буде", — сказала жінка.

Також важливі новини дня по темі:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

00:35 У кількох районах Києва сьогодні обмежать рух — чому та де саме

00:30 Стати на військовий облік за кордоном — єдиний варіант, коли це можливо

00:22 ЗСУ затрофеїли російський РСЗВ "Град" і знищують ним сили ворога в Курській області

00:18 На Львівщині чоловік намагався незаконно провезти медичне обладнання на 5 мільойнів гривень

00:16 Ізраїльська художниця та діти розмалювали бомбосховище харківської лікарні

10 вересня 2024

23:53 Продавав привезені з фронту боєприпаси — як суд покарав військового

23:50 Депутата Київської міськради судитимуть за "продаж" посади директора ринку

23:45 У Кіберполіції попередили про шахраїв, які виманюють гроші через пропозицію онлайн-роботи

23:44 Історик зі Львова став лауреатом українсько-єврейської літературної премії

23:42 Україна в напруженому матчі програла Чехії в Лізі Націй

00:35 У кількох районах Києва сьогодні обмежать рух — чому та де саме

00:30 Стати на військовий облік за кордоном — єдиний варіант, коли це можливо

00:22 ЗСУ затрофеїли російський РСЗВ "Град" і знищують ним сили ворога в Курській області

00:18 На Львівщині чоловік намагався незаконно провезти медичне обладнання на 5 мільойнів гривень

00:16 Ізраїльська художниця та діти розмалювали бомбосховище харківської лікарні

10 вересня 2024

23:53 Продавав привезені з фронту боєприпаси — як суд покарав військового

23:50 Депутата Київської міськради судитимуть за "продаж" посади директора ринку

23:45 У Кіберполіції попередили про шахраїв, які виманюють гроші через пропозицію онлайн-роботи

23:44 Історик зі Львова став лауреатом українсько-єврейської літературної премії

23:42 Україна в напруженому матчі програла Чехії в Лізі Націй

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

Text

23:14 У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

18:42 Повітряні тривоги — як ставляться до них одесити сьогодні

Text

17:50 Плани США щодо закінчення війни в Україні та новий задум Кремля — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Експерт пояснив, чому частина українських ФОПів у Польщі закриваються

Text

15:04 Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:36 В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

Text

13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

Text

11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

Text

10:47 Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

Text

08:00 Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE