В США готовятся к дебатам Трампа и Харрис — эксклюзивные кадры Новини.LIVE

В Соединенных Штатах уже скоро состоятся дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис, которые собрались сразиться за президентское кресло. Дебаты могут стать переломным моментом в предвыборной гонке и дать существенное преимущество одному из кандидатов.

Специальная корреспондентка Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук показала, как Филадельфия готовится к дебатам кандидатов в президенты.

Дебаты между Трампом и Харрис

Город Филадельфия, в котором вечером 10 сентября будут проходить дебаты между Трампом и Харрис, был перекрыт с выходных.

В общей сложности планируется организовать несколько вечеринок пересмотра дебатов с участием мэра, а также в университетских городках.

Между тем, жители города вообще настроены спокойно и каких-то особых ожиданий от этого события нет. Один из жителей Филадельфии отметил, что надеется больше узнать об обоих кандидатах.

"Хочу, чтобы Камала подробнее рассказала о своей программе. И не думаю, что услышу что-то существенное от Трампа", — сказал он.

Впрочем, другая гражданка США говорит, что ни один из кандидатов в президенты ей не нравится.

"Нет особых ожиданий, и не думаю, что кто-то из кандидатов покажет себя хорошо, если честно. Хочу просто посмотреть, что будет", — сказала женщина.