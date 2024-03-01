У "Слузі народу" пояснили важливість підняття тарифів в Україні

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук вважає, що тарифи в Україні несправедливі й їх рано чи пізно доведеться підвищувати. Це, за його словами, дозволить суттєво підняти економіку та створить можливість для конкуренції з європейськими країнами.

Про це політик заявив у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Для чого важливо підвищувати тарифи в Україні

"Тарифи на електроенергію в Україні не є справедливі і нам рано чи пізно доведеться його підіймати. Такі реалії ринку. Поки держава субсидіює, хтось іде в мінус, а переважно в мінус іде українська економіка. Є великий розрив між промисловим тарифом і тарифом для населення", — сказав Камельчук, пояснюючи важливість підняття тарифів.

Він додав, що Європейський Союз наразі очікує від України певної лібералізації ринку, що означає проведення доринкових умов. І це, на його думку, необхідно робити принаймні тому, щоб наша держава мала змогу конкурувати з європейськими країнами.

Крім того, нардеп наголосив, що коли тарифи відповідають реальним умовам, то автоматично підіймають заробітні плати, а також допомагають підприємствам надавати якісніші послуги.

Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що у Міненерго розглядають підвищення тарифів на електроенергію. Це, ймовірно, відбуватиметься у два етапи.

Додамо, що із січня 2024 року в Україні відновили нарахування штрафів і пені за несплату житлово-комунальних послуг, а також можливість відключення водопостачання, газу та електроенергії споживачам із боргами. Проте у деяких випадках українці можуть скасувати стягнення заборгованості через судовий розгляд.