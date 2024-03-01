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У "Слузі народу" пояснили важливість підняття тарифів в Україні

У "Слузі народу" пояснили важливість підняття тарифів в Україні

01 березня 2024 р. 12:13

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12:13 У "Слузі народу" пояснили важливість підняття тарифів в Україні

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10:24 В Міненерго розглядають підвищення тарифів на світло — зміни торкнуться опалення та води

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08:00 Що зміниться в березні для українців — виплати, тарифи і не тільки — ефір Новини.LIVE

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21:00 Туск погрожує закрити кордон та що вимагають польські фермери — ефір Новини.LIVE

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20:00 Хто стоїть за польськими страйкарями і чому країна їх не контролює — ефір Новини.LIVЕ

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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук вважає, що тарифи в Україні несправедливі й їх рано чи пізно доведеться підвищувати. Це, за його словами, дозволить суттєво підняти економіку та створить можливість для конкуренції з європейськими країнами. 

Про це політик заявив у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Для чого важливо підвищувати тарифи в Україні

"Тарифи на електроенергію в Україні не є справедливі і нам рано чи пізно доведеться його підіймати. Такі реалії ринку. Поки держава субсидіює, хтось іде в мінус, а переважно в мінус іде українська економіка. Є великий розрив між промисловим тарифом і тарифом для населення", — сказав Камельчук, пояснюючи важливість підняття тарифів. 

Він додав, що Європейський Союз наразі очікує від України певної лібералізації ринку, що означає проведення доринкових умов. І це, на його думку, необхідно робити принаймні тому, щоб наша держава мала змогу конкурувати з європейськими країнами. 

Крім того, нардеп наголосив, що коли тарифи відповідають реальним умовам, то автоматично підіймають заробітні плати, а також допомагають підприємствам надавати якісніші послуги. 

Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що у Міненерго розглядають підвищення тарифів на електроенергію. Це, ймовірно, відбуватиметься у два етапи. 

Додамо, що із січня 2024 року в Україні відновили нарахування штрафів і пені за несплату житлово-комунальних послуг, а також можливість відключення водопостачання, газу та електроенергії споживачам із боргами. Проте у деяких випадках українці можуть скасувати стягнення заборгованості через судовий розгляд.

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12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

12:17 Відомий спортивний журналіст загинув на фронті

12:15 Групі чиновників Одеської міськради вручили підозру за хабарі та вивіз ухилянтів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:02 Втік до Росії — прикордоннику з Чернігівщини оголосили підозру в держзраді

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