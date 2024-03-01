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В "Слуге народа" объяснили важность повышения тарифов в Украине

В "Слуге народа" объяснили важность повышения тарифов в Украине

1 марта 2024 г. 12:13

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12:13 В "Слуге народа" объяснили важность повышения тарифов в Украине

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11:04 В обход санкций — в российском оружии половина комплектующих иностранного производства

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10:24 В Минэнерго рассматривают повышение тарифов на свет — изменения коснутся отопления и воды

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Text

08:00 Что изменится в марте для украинцев — выплаты, тарифы и не только — эфир Новини.LIVE

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21:00 Туск угрожает закрыть границу и чего требуют польские фермеры — эфир Новини.LIVE

Text

20:00 Кто стоит за польскими забастовщиками и почему страна их не контролирует — эфир Новини.LIVE

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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук считает, что тарифы в Украине несправедливы, и их рано или поздно придется повышать. Это, по его словам, позволит существенно поднять экономику и создаст возможность конкурировать с европейскими странами.

Об этом политик заявил в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Для чего важно повышать тарифы в Украине

"Тарифы на электроэнергию в Украине несправедливы и нам рано или поздно придется их поднимать. Такие реалии рынка. Пока государство субсидирует, кто-то идет в минус, а преимущественно в минус идет украинская экономика. Есть большой разрыв между промышленным тарифом и тарифом для населения", — сказал Камельчук, объясняя важность поднятия тарифов.

Он добавил, что Европейский Союз ожидает от Украины определенной либерализации рынка, что означает проведение дорыночных условий. И это, по его мнению, необходимо делать по крайней мере для того, чтобы наше государство могло конкурировать с европейскими странами.

Кроме того, нардеп подчеркнул, что когда тарифы отвечают реальным условиям, то автоматически поднимают заработные платы, а также помогают предприятиям оказывать более качественные услуги.

Напомним, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в Минэнерго рассматривают повышение тарифов на электроэнергию. Это, вероятно, будет происходить в два этапа.

С января 2024 года в Украине возобновили начисление штрафов и пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг, а также возможность отключения водоснабжения, газа и электроэнергии потребителям с долгами. Однако в некоторых случаях украинцы могут отменить взыскание задолженности по судебному разбирательству.

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12:25 Канада готова разместить войска в Украине — министр обороны назвал условие

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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