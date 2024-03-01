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В Міненерго розглядають підвищення тарифів на світло — зміни торкнуться опалення та води

В Міненерго розглядають підвищення тарифів на світло — зміни торкнуться опалення та води

01 березня 2024 р. 10:24

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10:24 В Міненерго розглядають підвищення тарифів на світло — зміни торкнуться опалення та води

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10:24 В Міненерго розглядають підвищення тарифів на світло — зміни торкнуться опалення та води

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08:00 Що зміниться в березні для українців — виплати, тарифи і не тільки — ефір Новини.LIVE

29 лютого 2024
Text

21:00 Туск погрожує закрити кордон та що вимагають польські фермери — ефір Новини.LIVE

Text

20:00 Хто стоїть за польськими страйкарями і чому країна їх не контролює — ефір Новини.LIVЕ

Text

19:43 РФ отримала доступ до планів контрнаступу ЗСУ у 2023-му — що про це думають українці

Text

19:00 Хто "злив" Кремлю плани контрнаступу ЗСУ — прямий ефір

Text

18:34 Мобілізаційний законопроєкт — нардеп пояснив, що не так з положенням про демобілізацію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:00 Життя під обстрілами — як живуть люди у прифронтовому Оріхові на Запоріжжі

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Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що у Міненерго розглядають підвищення тарифів на електроенергію. Це, ймовірно, відбуватиметься у два етапи. 

Про це Попенко сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Підвищення тарифів на електрику в Україні

За словами Попенка, відповідну ініціативу про підвищення тарифів на електрику розглядали ще восени минулого року. Втім, зараз хочуть ухвалити рішення на політичному рівні. 

Експерт зазначив, що збільшуватимуть ціни не відразу, відбуватиметься це у два етапи. 

"Перший — у травні або червні, підняття очікується в середньому до 3,5-4 грн", — сказав Попенко. 

Він додав, що у такому випадку автоматично зміниться вартість обслуговування багатоквартирного будинку на 10-15%. Крім того, зміни можуть торкнутися тарифів на теплопостачання і гарячу воду.

"Зокрема, розглядалося питання щодо цін на газ, вони можуть зрости на 1-1,5 грн", — сказав голова Спілки споживачів комунальних послуг. 

Нагадаємо, що із січня 2024 року в Україні відновили нарахування штрафів і пені за несплату житлово-комунальних послуг, а також можливість відключення водопостачання, газу та електроенергії споживачам із боргами. Проте у деяких випадках українці можуть скасувати стягнення заборгованості через судовий розгляд.

Також ми писали перелік лайфхаків, які допоможуть заощадити електроенергію вдома. 

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10:15 Виїзд до Молдови і Румунії — ситуація на міжнародних КПП на ранок п'ятниці

10:05 Беллінгема можуть дискваліфікувати — що зробив лідер Реала

09:55 Допомога від шести країн — Зеленський прокоментував підписання безпекових угод

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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