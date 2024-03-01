В Міненерго розглядають підвищення тарифів на світло — зміни торкнуться опалення та води

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що у Міненерго розглядають підвищення тарифів на електроенергію. Це, ймовірно, відбуватиметься у два етапи.

Про це Попенко сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Підвищення тарифів на електрику в Україні

За словами Попенка, відповідну ініціативу про підвищення тарифів на електрику розглядали ще восени минулого року. Втім, зараз хочуть ухвалити рішення на політичному рівні.

Експерт зазначив, що збільшуватимуть ціни не відразу, відбуватиметься це у два етапи.

"Перший — у травні або червні, підняття очікується в середньому до 3,5-4 грн", — сказав Попенко.

Він додав, що у такому випадку автоматично зміниться вартість обслуговування багатоквартирного будинку на 10-15%. Крім того, зміни можуть торкнутися тарифів на теплопостачання і гарячу воду.

"Зокрема, розглядалося питання щодо цін на газ, вони можуть зрости на 1-1,5 грн", — сказав голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Нагадаємо, що із січня 2024 року в Україні відновили нарахування штрафів і пені за несплату житлово-комунальних послуг, а також можливість відключення водопостачання, газу та електроенергії споживачам із боргами. Проте у деяких випадках українці можуть скасувати стягнення заборгованості через судовий розгляд.

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