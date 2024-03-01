В Минэнерго рассматривают повышение тарифов на свет — изменения коснутся отопления и воды

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в Минэнерго рассматривают повышение тарифов на электроэнергию. Это, вероятно, будет происходить в два этапа.

Об этом Попенко сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Повышение тарифов на электричество в Украине

По словам Попенко, соответствующую инициативу о повышении тарифов на электричество рассматривали еще осенью прошлого года. Впрочем, сейчас хотят принять решение на политическом уровне.

Эксперт отметил, что будут увеличивать цены не сразу, это будет происходить в два этапа.

"Первый — в мае или июне, повышение ожидается в среднем до 3,5-4 грн", — сказал Попенко.

Он добавил, что в этом случае автоматически изменится стоимость обслуживания многоквартирного дома на 10-15%. Кроме того, изменения могут затронуть тарифы на теплоснабжение и горячую воду.

"В частности, рассматривался вопрос о ценах на газ, они могут вырасти на 1-1,5 грн", — сказал глава Союза потребителей коммунальных услуг.

Напомним, что с января 2024 года в Украине возобновили начисление штрафов и пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг, а также возможность отключения водоснабжения, газа и электроэнергии потребителям с долгами. Однако в некоторых случаях украинцы могут отменить взыскание задолженности по судебному разбирательству.

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