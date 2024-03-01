Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow В Минэнерго рассматривают повышение тарифов на свет — изменения коснутся отопления и воды arrow
В Минэнерго рассматривают повышение тарифов на свет — изменения коснутся отопления и воды

В Минэнерго рассматривают повышение тарифов на свет — изменения коснутся отопления и воды

1 марта 2024 г. 10:24

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

10:24 В Минэнерго рассматривают повышение тарифов на свет — изменения коснутся отопления и воды

Text

08:00 Что изменится в марте для украинцев — выплаты, тарифы и не только — эфир Новини.LIVE

29 февраля 2024
Text

21:00 Туск угрожает закрыть границу и чего требуют польские фермеры — эфир Новини.LIVE

Text

20:00Кто стоит за польскими забастовщиками и почему страна их не контролирует — эфир Новини.LIVE

Text

19:43 РФ получила доступ к планам контрнаступления ВСУ в 2023-м — что об этом думают украинцы

Text

19:00 Кто "слил" Кремлю планы контрнаступления ВСУ — прямой эфир

Text

18:34 Мобилизационный законопроект — нардеп объяснил, что не так с положением о демобилизации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:00 Жизнь под обстрелами — как живут люди в прифронтовом Орехове на Запорожье

Text

17:10 Новые "шахеды" РФ — чем отличаются и для чего их окрашивают в черный цвет

Text

16:18 Какое вооружение необходимо ВСУ — бойцы о ситуации на фронте и нуждах армии

Text

10:24 В Минэнерго рассматривают повышение тарифов на свет — изменения коснутся отопления и воды

Text

08:00 Что изменится в марте для украинцев — выплаты, тарифы и не только — эфир Новини.LIVE

29 февраля 2024
Text

21:00 Туск угрожает закрыть границу и чего требуют польские фермеры — эфир Новини.LIVE

Text

20:00 Кто стоит за польскими забастовщиками и почему страна их не контролирует — эфир Новини.LIVE

Text

19:43 РФ получила доступ к планам контрнаступления ВСУ в 2023-м — что об этом думают украинцы

Text

19:00 Кто "слил" Кремлю планы контрнаступления ВСУ — прямой эфир

Text

18:34 Мобилизационный законопроект — нардеп объяснил, что не так с положением о демобилизации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:00 Жизнь под обстрелами — как живут люди в прифронтовом Орехове на Запорожье

Text

17:10 Новые "шахеды" РФ — чем отличаются и для чего их окрашивают в черный цвет

Text

16:18 Какое вооружение необходимо ВСУ — бойцы о ситуации на фронте и нуждах армии

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в Минэнерго рассматривают повышение тарифов на электроэнергию. Это, вероятно, будет происходить в два этапа.

Об этом Попенко сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Повышение тарифов на электричество в Украине

По словам Попенко, соответствующую инициативу о повышении тарифов на электричество рассматривали еще осенью прошлого года. Впрочем, сейчас хотят принять решение на политическом уровне.

Эксперт отметил, что будут увеличивать цены не сразу, это будет происходить в два этапа.

"Первый — в мае или июне, повышение ожидается в среднем до 3,5-4 грн", — сказал Попенко.

Он добавил, что в этом случае автоматически изменится стоимость обслуживания многоквартирного дома на 10-15%. Кроме того, изменения могут затронуть тарифы на теплоснабжение и горячую воду.

"В частности, рассматривался вопрос о ценах на газ, они могут вырасти на 1-1,5 грн", — сказал глава Союза потребителей коммунальных услуг.

Напомним, что с января 2024 года в Украине возобновили начисление штрафов и пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг, а также возможность отключения водоснабжения, газа и электроэнергии потребителям с долгами. Однако в некоторых случаях украинцы могут отменить взыскание задолженности по судебному разбирательству.

Также мы писали список лайфхаков, которые помогут сэкономить электроэнергию дома.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

10:26 ПриватБанк изменил правила для некоторых переводов из-за границы — что важно знать

Text

10:24 В Минэнерго рассматривают повышение тарифов на свет — изменения коснутся отопления и воды

10:23 В Киеве ухудшилось качество воздуха — горожан просят ограничить пребывание на улице

10:15 Выезд в Молдову и Румынию —ситуация на международных КПП на утро пятницы

10:05 Беллингема могут дисквалифицировать — что сделал лидер Реала

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:55 Помощь от шести стран — Зеленский прокомментировал подписание соглашений о безопасности

09:54 В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей уничтожили этой ночью

09:45 Ощадбанк разворачивает мобильное отделение в Херсонской области

09:43 В Киеве повысился уровень воды в Днепре — существует ли угроза подтоплений

09:43 Госпомощь с 1 марта — украинцам массово отменят выплаты

10:26 ПриватБанк изменил правила для некоторых переводов из-за границы — что важно знать

10:23 В Киеве ухудшилось качество воздуха — горожан просят ограничить пребывание на улице

10:15 Выезд в Молдову и Румынию —ситуация на международных КПП на утро пятницы

10:05 Беллингема могут дисквалифицировать — что сделал лидер Реала

09:55 Помощь от шести стран — Зеленский прокомментировал подписание соглашений о безопасности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:54 В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей уничтожили этой ночью

09:45 Ощадбанк разворачивает мобильное отделение в Херсонской области

09:43 В Киеве повысился уровень воды в Днепре — существует ли угроза подтоплений

09:43 Госпомощь с 1 марта — украинцам массово отменят выплаты

09:30 Нардеп рассказал, избежат ли мобилизации соискатели второго высшего образования

06:30 Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

Новость с фото

06:00 Чего нам ждать с весны — как изменится стоимость коммуналки для одесситов

29 февраля 2024
Эксклюзив

19:55 Рассыпание зерна в Польше и провокации со стороны России — разговор с экономистом

07:03 Война в Израиле — что происходит в Секторе Газа и что будет дальше

06:30 Артустановка DITA — что за технику Нидерланды заказали для ВСУ в Чехии

06:22 Тарифы, соцвыплаты и пенсии – что изменится для украинцев с 1 марта

28 февраля 2024

06:40 Цены на драгоценные металлы в Украине — сколько стоит золото в феврале

06:30 Войска НАТО в Украине — почему Макрон вдруг заговорил об этом

Эксклюзив

06:16 Май-июнь – решающий, – Мельник из 47-й бригады о войне против РФ

Эксклюзив

05:40 Гордон назвал три шага, которые могут улучшить мобилизацию

Text

10:24 В Минэнерго рассматривают повышение тарифов на свет — изменения коснутся отопления и воды

Text

08:00 Что изменится в марте для украинцев — выплаты, тарифы и не только — эфир Новини.LIVE

29 февраля 2024
Text

21:00 Туск угрожает закрыть границу и чего требуют польские фермеры — эфир Новини.LIVE

Text

20:00 Кто стоит за польскими забастовщиками и почему страна их не контролирует — эфир Новини.LIVE

Text

19:43 РФ получила доступ к планам контрнаступления ВСУ в 2023-м — что об этом думают украинцы

Text

19:00 Кто "слил" Кремлю планы контрнаступления ВСУ — прямой эфир

Text

18:34 Мобилизационный законопроект — нардеп объяснил, что не так с положением о демобилизации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:00 Жизнь под обстрелами — как живут люди в прифронтовом Орехове на Запорожье

Text

17:10 Новые "шахеды" РФ — чем отличаются и для чего их окрашивают в черный цвет

Text

16:18 Какое вооружение необходимо ВСУ — бойцы о ситуации на фронте и нуждах армии