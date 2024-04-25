У Раді відповіли, чи дійсно чоловікам за кордоном припинили видачу паспортів

Народна депутатка Оксана Савчук заявила, що українським чоловікам призовного віку дійсно припинили видавати паспорти за кордоном. Йдеться саме про сусідні країни, у яких наразі перебуває найбільше наших громадян.

Про це політик сказала у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Призупинення консульських послуг за кордоном

"Вони дійсно перестали видавати чоловікам паспорти. Це Чехія, Румунія тощо. Тобто, ті країни, де найбільше наших громадян", — сказала Савчук, підтверджуючи інформацію про призупинення видачі паспортів.

За її словами, коли відбувався процес ухвалення закону про мобілізацію, то окреслювалася його дія за кордоном. Зокрема, йшлося про те, що після ухвалення документу чоловіки можуть впродовж місяця повернутися додому й зареєструватися у ТЦК чи ЦНАПІ, або дочекатися поки через два запрацюють електронні кабінети.

"Планувалося, що це не зашкодить чоловікам за кордоном", — сказала Савчук.

Однак, за її словами, коли розпочалася хвиля черг на оновлення своїх паспортів, це спричинило великий наплив людей. Ускладнює роботу й те, що це все відбувається у ручному режимі.

Нагадаємо, українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Повідомлялося, що сталося це внаслідок технічних причин.

Внаслідок цього у Варшаві близько 300 українських чоловіків заблокували паспортний сервіс ДП "Документ", вимагаючи видати їм паспорти.