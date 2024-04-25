В Раде ответили, действительно ли мужчинам за границей прекратили выдачу паспортов

Народный депутат Оксана Савчук заявила, что украинским мужчинам призывного возраста действительно прекратили выдавать паспорта за границей. Речь идет именно о соседних странах, в которых сейчас больше всего наших граждан.

Об этом политик сказала в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Приостановка консульских услуг за границей

"Они действительно перестали выдавать мужчинам паспорта. Это Чехия, Румыния и т.д. То есть те страны, где больше всего наших граждан", — сказала Савчук, подтверждая информацию о приостановлении выдачи паспортов.

По ее словам, когда проходил процесс принятия закона о мобилизации, то очерчивалось его действие за границей. В частности, говорилось, что после принятия документа мужчины могут в течение месяца вернуться домой и зарегистрироваться в ТЦК или ЦПАУ, или дождаться пока через два заработают электронные кабинеты.

"Планировалось, что это не повредит мужчинам за границей", — сказала Савчук.

Однако, по ее словам, когда началась волна очередей на обновление своих паспортов, это повлекло за собой большой наплыв людей. Усложняет работу и то, что это происходит в ручном режиме.

Напомним, украинцам приостановили выдачу готовых документов в заграничных подразделениях ГП "Документ". Сообщалось, что произошло это по техническим причинам.

В результате в Варшаве около 300 украинских мужчин заблокировали паспортный сервис ГП "Документ", требуя выдать им паспорта.