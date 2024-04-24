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Чи отримають українці консульські послуги, на які подали заявку до 23 квітня

Чи отримають українці консульські послуги, на які подали заявку до 23 квітня

24 квітня 2024 р. 11:32

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11:32 Чи отримають українці консульські послуги, на які подали заявку до 23 квітня

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11:06 Українці не пробачать росіянам мовчазну згоду з цією війною, — Мочанов

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10:39 У Раді назвали причину тимчасового призупинення консульських послуг за кордоном

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10:00 Юрист відповів, чи законно припиняти консульські послуги для українських чоловіків за кордоном

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11:32 Чи отримають українці консульські послуги, на які подали заявку до 23 квітня

Text

11:06 Українці не пробачать росіянам мовчазну згоду з цією війною, — Мочанов

Text

10:39 У Раді назвали причину тимчасового призупинення консульських послуг за кордоном

Text

10:00 Юрист відповів, чи законно припиняти консульські послуги для українських чоловіків за кордоном

Text

09:07 Лише зброї недостатньо — експерт назвав, що потрібно Україні для ефективного ведення війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:05 Термінова заява Президента України — прямий ефір Ранок.LIVE

23 квітня 2024
Text

21:34 Журналіст розповів, яким чином варто повертати українських громадян після завершення війни

Text

20:30 Гетманцев розповів, до чого готуватися українцям у 2024 році

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19:40 Ймовірна смерть Кадирова, паливна криза в Росії та що задумав Лукашенко — ефір Новини.LIVE

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Народний депутат Вадим Галайчук заявив, що чоловіки за кордоном, які подалися та оплатили консульську послугу до 23 квітня, можуть очікувати на її надання. Зробити це, за його словами, вони зможуть без оновлення даних. 

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Що ще сказав нардеп

"Громадяни, які подалися до 23 квітня, можуть спокійно очікувати. Послуга, яку вони оплатили, буде надана у зазначені строки", — сказав Галайчук. 

Він додав, що всі, хто встиг до зазначеного терміну, безперешкодно отримають свої паспорти тощо. Зробити це вони зможуть без оновлення даних, зокрема, навіть якщо це чоловіки призовного віку.

Однак, за словами Галайчука, якщо особа отримала відмовлення, то в кожному окремому випадку потрібно розібратися індивідуально та з'ясувати причину цього. 

Нагадаємо, коментуючи ситуацію з обмеженням консульських послуг українським чоловікам за кордоном, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відсидітись за кордоном, коли у твоїй країні війна, не вийде. Зараз головний пріоритет — захист Батьківщини від знищення. 

Тим часом у ЗСУ вказали на катастрофічні демографічні наслідки через заборону консульських послуг за кордоном. 

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12:01 Засновник Amazon придбав будинок найпопулярнішого радіоведучого США — скільки заплатив

11:55 Здавав позиції української ППО та просив завдати ракетний удар — в Одесі затримали агента РФ

11:51 У Пентагоні розповіли, яких зусиль докладають для швидкого доставлення військової допомоги Україні

11:45 Навіщо ворог обстрілює мирне населення Харкова — ексклюзивний коментар Терехова для Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:39 Гюндоган вважає помилкою трансфер до Барселони і хоче змінити клуб

11:33 Нічна атака на РФ — дрони СБУ уразили дві нафтобази у Смоленській області

11:30 Жителі цілого мікрорайону Одеси залишились без води — перелік адрес

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Text

10:39 У Раді назвали причину тимчасового призупинення консульських послуг за кордоном

Text

10:00 Юрист відповів, чи законно припиняти консульські послуги для українських чоловіків за кордоном

Text

09:07 Лише зброї недостатньо — експерт назвав, що потрібно Україні для ефективного ведення війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:05 Термінова заява Президента України — прямий ефір Ранок.LIVE

23 квітня 2024
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21:34 Журналіст розповів, яким чином варто повертати українських громадян після завершення війни

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20:30 Гетманцев розповів, до чого готуватися українцям у 2024 році

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19:40 Ймовірна смерть Кадирова, паливна криза в Росії та що задумав Лукашенко — ефір Новини.LIVE

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19:01 Бійці показали, як відбивають ворожі атаки дронів на Донеччині — ексклюзив Новини.LIVE