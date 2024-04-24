Чи отримають українці консульські послуги, на які подали заявку до 23 квітня

Народний депутат Вадим Галайчук заявив, що чоловіки за кордоном, які подалися та оплатили консульську послугу до 23 квітня, можуть очікувати на її надання. Зробити це, за його словами, вони зможуть без оновлення даних.

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Що ще сказав нардеп

"Громадяни, які подалися до 23 квітня, можуть спокійно очікувати. Послуга, яку вони оплатили, буде надана у зазначені строки", — сказав Галайчук.

Він додав, що всі, хто встиг до зазначеного терміну, безперешкодно отримають свої паспорти тощо. Зробити це вони зможуть без оновлення даних, зокрема, навіть якщо це чоловіки призовного віку.

Однак, за словами Галайчука, якщо особа отримала відмовлення, то в кожному окремому випадку потрібно розібратися індивідуально та з'ясувати причину цього.

Нагадаємо, коментуючи ситуацію з обмеженням консульських послуг українським чоловікам за кордоном, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відсидітись за кордоном, коли у твоїй країні війна, не вийде. Зараз головний пріоритет — захист Батьківщини від знищення.

Тим часом у ЗСУ вказали на катастрофічні демографічні наслідки через заборону консульських послуг за кордоном.