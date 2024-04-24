Получат ли украинцы консульские услуги, на которые подали заявку до 23 апреля

Народный депутат Вадим Галайчук заявил, что мужчины за рубежом, которые подались и оплатили консульскую услугу до 23 апреля, могут ожидать ее предоставления. Сделать это, по его словам, они смогут без обновления данных.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

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"Граждане, которые подались до 23 апреля, могут спокойно ожидать. Оплата, которую они оплатили, будет предоставлена в указанные сроки", — сказал Галайчук.

Он добавил, что все, кто успел к указанному сроку, беспрепятственно получат свои паспорта. Сделать это они смогут без обновления данных, в частности даже если это мужчины призывного возраста.

Однако, по словам Галайчука, если лицо получило отказ, то в каждом отдельном случае нужно разобраться индивидуально и выяснить причину этого.

Напомним, комментируя ситуацию с ограничением консульских услуг украинским мужчинам за границей, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что отсидеться за границей, когда в твоей стране война, не получится. Сейчас главный приоритет — защита Родины от уничтожения.

Между тем в ВСУ отметили катастрофические демографические последствия из-за запрета консульских услуг за рубежом.