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Получат ли украинцы консульские услуги, на которые подали заявку до 23 апреля

Получат ли украинцы консульские услуги, на которые подали заявку до 23 апреля

24 апреля 2024 г. 11:32

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12:13 Приостановка консульских услуг еще больше запугивает людей — Гармаш указал на недостатки призыва

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11:32 Получат ли украинцы консульские услуги, на которые подали заявку до 23 апреля

Text

11:06 Украинцы не простят россиянам молчаливое согласие с этой войной, — Мочанов

Text

10:39 В Раде назвали причину временной приостановки консульских услуг за границей

Text

10:00 Юрист ответил, законно ли прекращать консульские услуги для украинских мужчин за границей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:07 Только оружия недостаточно — эксперт назвал, что нужно Украине для эффективного ведения войны

Text

08:05 Срочное заявление Президента Украины — прямой эфир Ранок.LIVE

23 апреля 2024
Text

21:34 Журналист рассказал, каким образом следует возвращать украинских граждан после завершения войны

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20:30 Гетманцев рассказал, к чему готовиться украинцам в 2024 году

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19:40 Вероятная смерть Кадырова, топливный кризис в России и что задумал Лукашенко — эфир Новини.LIVE

Народный депутат Вадим Галайчук заявил, что мужчины за рубежом, которые подались и оплатили консульскую услугу до 23 апреля, могут ожидать ее предоставления. Сделать это, по его словам, они смогут без обновления данных.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Что еще сказал нардеп

"Граждане, которые подались до 23 апреля, могут спокойно ожидать. Оплата, которую они оплатили, будет предоставлена в указанные сроки", — сказал Галайчук.

Он добавил, что все, кто успел к указанному сроку, беспрепятственно получат свои паспорта. Сделать это они смогут без обновления данных, в частности даже если это мужчины призывного возраста.

Однако, по словам Галайчука, если лицо получило отказ, то в каждом отдельном случае нужно разобраться индивидуально и выяснить причину этого.

Напомним, комментируя ситуацию с ограничением консульских услуг украинским мужчинам за границей, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что отсидеться за границей, когда в твоей стране война, не получится. Сейчас главный приоритет — защита Родины от уничтожения.

Между тем в ВСУ отметили катастрофические демографические последствия из-за запрета консульских услуг за рубежом.

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12:17 Вернись живым и Нафтогаз обеспечат ПВК Восток мобильными системами связи

12:01 В одном районе Киева произошла авария — часть жителей без света

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:01 Основатель Amazon приобрел дом самого популярного радиоведущего США — сколько заплатил

11:55 Сдавал позиции украинского ПВО и просил нанести ракетный удар — в Одессе задержан агент РФ

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11:32 Получат ли украинцы консульские услуги, на которые подали заявку до 23 апреля

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11:06 Украинцы не простят россиянам молчаливое согласие с этой войной, — Мочанов

Text

10:39 В Раде назвали причину временной приостановки консульских услуг за границей

Text

10:00 Юрист ответил, законно ли прекращать консульские услуги для украинских мужчин за границей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:07 Только оружия недостаточно — эксперт назвал, что нужно Украине для эффективного ведения войны

Text

08:05 Срочное заявление Президента Украины — прямой эфир Ранок.LIVE

23 апреля 2024
Text

21:34 Журналист рассказал, каким образом следует возвращать украинских граждан после завершения войны

Text

20:30 Гетманцев рассказал, к чему готовиться украинцам в 2024 году

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19:40 Вероятная смерть Кадырова, топливный кризис в России и что задумал Лукашенко — эфир Новини.LIVE