У Раді розкритикували деякі заклади освіти — в чому причина

Голова підкомітету з питань вищої освіти Верховної Ради Юлія Гришина розкритикувала заклади освіти, які досі працюють в онлайн форматі. Особливо це стосується тих, які знаходяться у більш безпечних регіонах.

Про це політик сказала у коментарі для Новини.LIVE.

Проблеми у роботі закладів вищої освіти

За словами Гришиної, керівництво деяких вишів невідповідально ставляться до своєї роботи. Адже, до прикладу, є велика кількість закладів освіти, які знаходячись у більш безпечних регіонах, продовжують працювати в онлайн форматі. Ба більше, при деяких університетах навіть досі не облаштовані укриття.

"Аби відкрити університет офлайн, потрібно влаштувати сховище, а перед тим знайти кошти на це, отримати дозвіл ДСНС і зайнятися, власне, його облаштуванням. Адже без укриття не може навіть працювати університет у найбільш безпечному регіоні — на Закарпатті", — сказала Гришина.

Водночас, за словами нардепки, навчальні заклади, які знаходяться в Одесі чи у Миколаєві, тобто ближче до лінії фронту, питання зі сховищами вже давно вирішили.

Нагадаємо, також Гришина заявила, що в Україні вже досить давно гостро стоїть питання щодо скорочення кількості вищих навчальних закладів. Вона зазначила, що фінансувати їх у повному обсязі державний бюджет країни не може.

До слова, право на відстрочку від мобілізації мають лише ті здобувачі другої вищої освіти, які здобувають її в послідовному форматі. В свою чергу, такої можливості не отримають ті, хто здобуває другу вищу освіту іншого профілю.