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У Раді розкритикували деякі заклади освіти — в чому причина

У Раді розкритикували деякі заклади освіти — в чому причина

05 березня 2024 р. 13:07

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13:07 У Раді розкритикували деякі заклади освіти — в чому причина

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12:32 Окупанти почали частіше застосовувати КАБи по Сумщині — військовий розповів наслідки

Text

12:01 Окупанти розповіли деталі знищення корабля "Сергій Котов" — перехоплення ГУР

Text

11:38 Блокада кордону Польщі — нардеп пояснив, чому це політична боротьба і які партії фігурують

Text

11:02 Знищення корабля "Сергій Котов" — що відомо про російське судно

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:40 У ГУР показали, як знищили корабель "Сергій Котов" — вражаючі кадри

Text

07:55 Скорочення міністерств та мобілізація корупціонерів — ефір Новини.LIVE

4 березня 2024
Text

21:12 Демографічна ситуація в Україні, план Путіна у війні та розкол в суспільстві — ефір Новини.LIVE

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20:17 Диверсії на території РФ та ситуація на фронті — Сергій Гайдай у прямому ефірі

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Голова підкомітету з питань вищої освіти Верховної Ради Юлія Гришина розкритикувала заклади освіти, які досі працюють в онлайн форматі. Особливо це стосується тих, які знаходяться у більш безпечних регіонах. 

Про це політик сказала у коментарі для Новини.LIVE.

Проблеми у роботі закладів вищої освіти

За словами Гришиної, керівництво деяких вишів невідповідально ставляться до своєї роботи. Адже, до прикладу, є велика кількість закладів освіти, які знаходячись у більш безпечних регіонах, продовжують працювати в онлайн форматі. Ба більше, при деяких університетах навіть досі не облаштовані укриття.

"Аби відкрити університет офлайн, потрібно влаштувати сховище, а перед тим знайти кошти на це, отримати дозвіл ДСНС і зайнятися, власне, його облаштуванням. Адже без укриття не може навіть працювати університет у найбільш безпечному регіоні — на Закарпатті", — сказала Гришина. 

Водночас, за словами нардепки, навчальні заклади, які знаходяться в Одесі чи у Миколаєві, тобто ближче до лінії фронту, питання зі сховищами вже давно вирішили.

Нагадаємо, також Гришина заявила, що в Україні вже досить давно гостро стоїть питання щодо скорочення кількості вищих навчальних закладів. Вона зазначила, що фінансувати їх у повному обсязі державний бюджет країни не може. 

До слова, право на відстрочку від мобілізації мають лише ті здобувачі другої вищої освіти, які здобувають її в послідовному форматі. В свою чергу, такої можливості не отримають ті, хто здобуває другу вищу освіту іншого профілю.

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13:22 Степаненко та Назарина не викликані в збірну України на матч плей-оф Євро-2024

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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