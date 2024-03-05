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В Раде раскритиковали некоторые учебные заведения — в чем причина

В Раде раскритиковали некоторые учебные заведения — в чем причина

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13:07 В Раде раскритиковали некоторые учебные заведения — в чем причина

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12:32 Оккупанты стали чаще применять КАБы по Сумщине — военный рассказал последствия

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12:01 Оккупанты рассказали детали уничтожения корабля "Сергей Котов" — перехват ГУР

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11:38 Блокада границы Польши — нардеп объяснил, почему это политическая борьба и какие партии фигурируют

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Text

11:02 Уничтожение корабля "Сергей Котов" — что известно о российском судне

Text

10:40 В ГУР показали, как уничтожили корабль "Сергей Котов" — впечатляющие кадры

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07:55 Сокращение министерств и мобилизация коррупционеров — эфир Новини.LIVE

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Глава подкомитета по вопросам высшего образования Верховной Рады Юлия Гришина раскритиковала учебные заведения, которые до сих пор работают в онлайн формате. Особенно это касается тех, кто находится в более безопасных регионах.

Об этом политик сказала в комментарии Новини.LIVE.

Проблемы в работе учебных заведений 

По словам Гришиной, руководство некоторых вузов неответственно относится к своей работе. Ведь, например, есть большое количество учебных заведений, которые находясь в более безопасных регионах, продолжают работать в онлайн формате. Более того, при некоторых университетах даже до сих пор не обустроены укрытия.

"Чтобы открыть университет офлайн, нужно устроить хранилище, а прежде найти средства на это, получить разрешение ГСЧС и заняться, собственно, его обустройством. Ведь без укрытия не может даже работать университет в наиболее безопасном регионе — на Закарпатье", — сказала Гришина.

В то же время, по словам нардепа, учебные заведения, которые находятся в Одессе или Николаеве, то есть ближе к линии фронта, вопросы с хранилищами уже давно решили.

Напомним, также Гришина заявила, что в Украине уже достаточно давно остро стоит вопрос о сокращении количества высших учебных заведений. Она отметила, что финансировать ее в полном объеме государственный бюджет страны не может.

К слову, право на отсрочку от мобилизации имеют только соискатели второго высшего образования, которые получают его в последовательном формате. В свою очередь, такой возможности не получат те, кто получает второе высшее образование другого профиля.

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