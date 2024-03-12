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У Раді пояснили, як вплине на вартість квитків відновлення авіасполучення в Україні

У Раді пояснили, як вплине на вартість квитків відновлення авіасполучення в Україні

12 березня 2024 р. 08:49

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08:49 У Раді пояснили, як вплине на вартість квитків відновлення авіасполучення в Україні

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08:49 У Раді пояснили, як вплине на вартість квитків відновлення авіасполучення в Україні

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07:59 Напад на ТЦК у Чернівецькій області та сварка чоловіків і військових в Одесі — ефір Новини.LIVE

11 березня 2024
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22:29 Вбивство Навального та розпад Росії після перемоги України — Ольга Романова в ефірі Новини.LIVE

Text

20:30 Які умови введення контингенту НАТО та армії Франції в Україну — Марк Фейгін в ефірі Новини.LIVE

Text

18:19 Що не так з підвищенням зарплат та пенсій бійцям ЗСУ — Андрій Рева в ефірі Новини.LIVE

Text

18:14 Командир підрозділу БпЛА розповів, які зміни необхідно запровадити в ЗСУ

Text

17:23 В Україні зараз не працює законодавство мирного часу — нардеп озвучив причини

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16:28 Чи можливі в Росії теракти напередодні виборів — відповідь експерта

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В Україні розглядають можливість відновлення авіасполучення у відносно безпечних регіонах, зокрема, у Львівському та Закарпатському. Заступник голови парламентського транспортного комітету Володимир Крейденко пояснив, що вартість авіаквитків під час війни може значно здорожчати.

Про це посадовець Крейденко заявив в ефірі Новини.LIVE.

Чому може здорожчати вартість авіаперельотів

За словами Крейденка, якщо в Україні відновлять авіасполучення під час війни, то транспортні компанії перекладатимуть на пасажирів страхові ризики. Відповідно це значно підвищить вартість квитків. Їх ціна може зрости до 1000 доларів за політ до найближчих закордонних міст.

"Я думаю, не кожному громадянину буде по карману вартість цього квитка. Компанії завжди перекладають на пасажира страхові ризики. Якщо квиток буде коштувати 200-1000 доларів, то клієнтів небагато знайдеться, хто зможе собі дозволити перелетіти зі Львова чи Ужгорода до Польщі. Треба говорити про безпеку, треба думати над інфраструктурою. Треба запускати авіасполучення цивільне пасажирське після нашої перемоги", — вказав голова парламентського транспортного комітету.

Нагадаємо, авіаексперт Костянтин Криволап розповів про ключові пріоритети у відновленні авіасполучення в Україні. Фахівець наголосив, що жодних польотів в українському небі не буде, доки не буде підтверджена безпекова складова.

Також ми писали про те, що Олександр Кубраков вказав, що зараз ще рано говорити про терміни відновлення авіаперевезень в Україні. Проте вже тривають переговори на цю тему з регуляторами США, ЄС та навіть Ізраїлю. 

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09:10 Долар знову злетів у ціні — як змінилась ситуація на ринку

09:09 Російська атака "шахедами" та ракетою на Україну — скільки ворожих цілей збила ППО

08:59 Якому відсотку українців бракує грошей до зарплати — дослідження

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:53 У ГУР прокоментували спецоперацію добровольчих батальйонів у Росії

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08:49 У Раді пояснили, як вплине на вартість квитків відновлення авіасполучення в Україні

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07:59 Напад на ТЦК у Чернівецькій області та сварка чоловіків і військових в Одесі — ефір Новини.LIVE

11 березня 2024
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22:29 Вбивство Навального та розпад Росії після перемоги України — Ольга Романова в ефірі Новини.LIVE

Text

20:30 Які умови введення контингенту НАТО та армії Франції в Україну — Марк Фейгін в ефірі Новини.LIVE

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18:19 Що не так з підвищенням зарплат та пенсій бійцям ЗСУ — Андрій Рева в ефірі Новини.LIVE

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17:23 В Україні зараз не працює законодавство мирного часу — нардеп озвучив причини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:28 Чи можливі в Росії теракти напередодні виборів — відповідь експерта

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15:34 Чи отримає Україна запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні — думка експерта

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12:19 В ГУР показали кадри операції з повернення вишок Бойка