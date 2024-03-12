У Раді пояснили, як вплине на вартість квитків відновлення авіасполучення в Україні

В Україні розглядають можливість відновлення авіасполучення у відносно безпечних регіонах, зокрема, у Львівському та Закарпатському. Заступник голови парламентського транспортного комітету Володимир Крейденко пояснив, що вартість авіаквитків під час війни може значно здорожчати.

Про це посадовець Крейденко заявив в ефірі Новини.LIVE.

Чому може здорожчати вартість авіаперельотів

За словами Крейденка, якщо в Україні відновлять авіасполучення під час війни, то транспортні компанії перекладатимуть на пасажирів страхові ризики. Відповідно це значно підвищить вартість квитків. Їх ціна може зрости до 1000 доларів за політ до найближчих закордонних міст.

"Я думаю, не кожному громадянину буде по карману вартість цього квитка. Компанії завжди перекладають на пасажира страхові ризики. Якщо квиток буде коштувати 200-1000 доларів, то клієнтів небагато знайдеться, хто зможе собі дозволити перелетіти зі Львова чи Ужгорода до Польщі. Треба говорити про безпеку, треба думати над інфраструктурою. Треба запускати авіасполучення цивільне пасажирське після нашої перемоги", — вказав голова парламентського транспортного комітету.

Нагадаємо, авіаексперт Костянтин Криволап розповів про ключові пріоритети у відновленні авіасполучення в Україні. Фахівець наголосив, що жодних польотів в українському небі не буде, доки не буде підтверджена безпекова складова.

Також ми писали про те, що Олександр Кубраков вказав, що зараз ще рано говорити про терміни відновлення авіаперевезень в Україні. Проте вже тривають переговори на цю тему з регуляторами США, ЄС та навіть Ізраїлю.