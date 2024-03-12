В Раде объяснили, как повлияет на стоимость билетов возобновление авиасообщения в Украине

В Украине рассматривают возможность возобновления авиасообщения в относительно безопасных регионах, в частности, Львовском и Закарпатском. Заместитель председателя парламентского транспортного комитета Владимир Крейденко объяснил, что стоимость авиабилетов во время войны может значительно удорожать.

Об этом чиновник Крейденко заявил в эфире Новини.LIVE.

Почему может подорожать стоимость авиаперелетов

По словам Крейденко, если в Украине возобновят авиасообщение во время войны, то транспортные компании будут перекладывать на пассажиров страховые риски. Соответственно, это значительно повысит стоимость билетов. Их цена может вырасти до 1000 долларов за полет до ближайших зарубежных городов.

"Я думаю, не каждому гражданину будет по карману стоимость этого билета. Компании всегда переводят на пассажира страховые риски. Если билет будет стоить 200-1000 долларов, то клиентов немного найдется, кто сможет себе позволить перелететь из Львова или Ужгорода в Польшу. Надо говорить о безопасности, надо думать над инфраструктурой. Надо запускать авиасообщение гражданское пассажирское после нашей победы", — указал глава парламентского транспортного комитета.

Напомним, авиаэксперт Константин Криволап рассказал о ключевых приоритетах в возобновлении авиасообщения в Украине. Специалист подчеркнул, что никаких полетов в украинском небе не будет, пока не будет подтверждена составляющая безопасности.

Также мы писали о том, что Александр Кубраков указал, что сейчас рано говорить о сроках возобновления авиаперевозок в Украине. Однако уже ведутся переговоры по этой теме с регуляторами США, ЕС и даже Израиля.