Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow В Раде объяснили, как повлияет на стоимость билетов возобновление авиасообщения в Украине arrow
В Раде объяснили, как повлияет на стоимость билетов возобновление авиасообщения в Украине

В Раде объяснили, как повлияет на стоимость билетов возобновление авиасообщения в Украине

12 марта 2024 г. 8:49

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:49 В Раде объяснили, как повлияет на стоимость билетов возобновление авиасообщения в Украине

Text

07:59Драка с ТЦК в Черновицкой области и ссора между мужчинами и военными в Одессе — эфир Новини.LIVE

11 марта 2024
Text

22:29Убийство Навального и распад России после победы Украины — Ольга Романова в эфире Новини.LIVE

Text

20:30Какие условия введения контингента НАТО и армии Франции в Украину — Марк Фейгин в эфире Новини.LIVE

Text

18:19 Что не так с повышением зарплат и пенсий бойцам ВСУ — Андрей Рева в эфире Новини.LIVE

Text

18:14 Командир подразделения БпЛА рассказал, какие изменения необходимо ввести в ВСУ

Text

17:23 В Украине сейчас не работает законодательство мирного времени — нардеп озвучил причины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:28 Возможны ли в России теракты накануне выборов — ответ эксперта

Text

15:34 Получит ли Украина приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне — мнение эксперта

Text

12:19 В ГУР показали кадры операции по возвращению вышек Бойка

Text

08:49 В Раде объяснили, как повлияет на стоимость билетов возобновление авиасообщения в Украине

Text

07:59 Драка с ТЦК в Черновицкой области и ссора между мужчинами и военными в Одессе — эфир Новини.LIVE

11 марта 2024
Text

22:29 Убийство Навального и распад России после победы Украины — Ольга Романова в эфире Новини.LIVE

Text

20:30 Какие условия введения контингента НАТО и армии Франции в Украину — Марк Фейгин в эфире Новини.LIVE

Text

18:19 Что не так с повышением зарплат и пенсий бойцам ВСУ — Андрей Рева в эфире Новини.LIVE

Text

18:14 Командир подразделения БпЛА рассказал, какие изменения необходимо ввести в ВСУ

Text

17:23 В Украине сейчас не работает законодательство мирного времени — нардеп озвучил причины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:28 Возможны ли в России теракты накануне выборов — ответ эксперта

Text

15:34 Получит ли Украина приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне — мнение эксперта

Text

12:19 В ГУР показали кадры операции по возвращению вышек Бойка

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18

В Украине рассматривают возможность возобновления авиасообщения в относительно безопасных регионах, в частности, Львовском и Закарпатском. Заместитель председателя парламентского транспортного комитета Владимир Крейденко объяснил, что стоимость авиабилетов во время войны может значительно удорожать.

Об этом чиновник Крейденко заявил в эфире Новини.LIVE.

Почему может подорожать стоимость авиаперелетов

По словам Крейденко, если в Украине возобновят авиасообщение во время войны, то транспортные компании будут перекладывать на пассажиров страховые риски. Соответственно, это значительно повысит стоимость билетов. Их цена может вырасти до 1000 долларов за полет до ближайших зарубежных городов.

"Я думаю, не каждому гражданину будет по карману стоимость этого билета. Компании всегда переводят на пассажира страховые риски. Если билет будет стоить 200-1000 долларов, то клиентов немного найдется, кто сможет себе позволить перелететь из Львова или Ужгорода в Польшу. Надо говорить о безопасности, надо думать над инфраструктурой. Надо запускать авиасообщение гражданское пассажирское после нашей победы", — указал глава парламентского транспортного комитета.

Напомним, авиаэксперт Константин Криволап рассказал о ключевых приоритетах в возобновлении авиасообщения в Украине. Специалист подчеркнул, что никаких полетов в украинском небе не будет, пока не будет подтверждена составляющая безопасности.

Также мы писали о том, что Александр Кубраков указал, что сейчас рано говорить о сроках возобновления авиаперевозок в Украине. Однако уже ведутся переговоры по этой теме с регуляторами США, ЕС и даже Израиля.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

09:10 Доллар снова взлетел в цене — как изменилась ситуация на рынке

09:09 Российская атака "шахедами" и ракетой на Украину — сколько вражеских целей сбила ПВО

08:59 Какому проценту украинцев не хватает денег до зарплаты — исследование

08:53 В ГУР прокомментировали спецоперацию добровольческих батальонов в России

Text

08:49 В Раде объяснили, как повлияет на стоимость билетов возобновление авиасообщения в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

08:43 Оккупанты не могут набрать медперсонал среди местных на ВОТ — как одолевают дефицит

08:37 Бойцы Сибирского батальона и Свободы России показали, как зашли на территорию РФ

08:25 Как изменится курс доллара до конца года — прогноз агентства S&P

08:22 Начинает освободительное движение – легиона "Свобода России" планирует идти на выборы в РФ

09:10 Доллар снова взлетел в цене — как изменилась ситуация на рынке

09:09 Российская атака "шахедами" и ракетой на Украину — сколько вражеских целей сбила ПВО

08:59 Какому проценту украинцев не хватает денег до зарплаты — исследование

08:53 В ГУР прокомментировали спецоперацию добровольческих батальонов в России

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:43 Оккупанты не могут набрать медперсонал среди местных на ВОТ — как одолевают дефицит

08:37 Бойцы Сибирского батальона и Свободы России показали, как зашли на территорию РФ

08:25 Как изменится курс доллара до конца года — прогноз агентства S&P

08:22 Начинает освободительное движение – легиона "Свобода России" планирует идти на выборы в РФ

08:20 Увеличение количества контингента США в Польше — как Байден отреагировал на призыв Дуды

07:30 Цены на цветные металлы в марте — сколько стоит 1 кг алюминия по регионам Украины

11 марта 2024

17:00 Масленица-2024 — отмечают ли праздник одесситы

9 марта 2024

08:00 Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями — знают ли одесситы автора знаменитых строк

06:40 Цены в ломбардах Украины — сколько стоит золото в марте

Эксклюзив

06:36 Юрчишин рассказал о сокращении в министерствах, деле Бигуса и предстоящих выборах — большое интервью

06:31 ТОС-1А Солнцепек — какую огнеметную технику россиян захватили ВСУ

8 марта 2024
Эксклюзив

21:45 Месяц женщин в Соединенных Штатах — как американцы отмечает 8 марта

07:40 Третий год войны — будут ли одесситки отмечать 8 марта

06:40 Новые цены на латунь в Украине — сколько стоят цветные металлы в марте

Эксклюзив

06:36 Реестр по желанию и отмена блокировки счетов — какие изменения готовят в законопроект о мобилизации

Text

08:49 В Раде объяснили, как повлияет на стоимость билетов возобновление авиасообщения в Украине

Text

07:59 Драка с ТЦК в Черновицкой области и ссора между мужчинами и военными в Одессе — эфир Новини.LIVE

11 марта 2024
Text

22:29 Убийство Навального и распад России после победы Украины — Ольга Романова в эфире Новини.LIVE

Text

20:30 Какие условия введения контингента НАТО и армии Франции в Украину — Марк Фейгин в эфире Новини.LIVE

Text

18:19 Что не так с повышением зарплат и пенсий бойцам ВСУ — Андрей Рева в эфире Новини.LIVE

Text

18:14 Командир подразделения БпЛА рассказал, какие изменения необходимо ввести в ВСУ

Text

17:23 В Украине сейчас не работает законодательство мирного времени — нардеп озвучил причины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:28 Возможны ли в России теракты накануне выборов — ответ эксперта

Text

15:34 Получит ли Украина приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне — мнение эксперта

Text

12:19 В ГУР показали кадры операции по возвращению вышек Бойка