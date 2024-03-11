Україна проводить переговори із США та ЄС щодо відкриття аеропортів

Віцепрем’єр з відновлення, міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що Україна розпочала переговори з США та ЄС про відкриття аеропортів. Українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як працюватиме ринок в умовах військового стану.

Про це чиновник заявив в інтерв'ю для видання РБК.

Коли в Україні відновлять авіаперевезення

"Неможливо здійснювати міжнародні авіаперельоти без погодження двох регуляторів — європейського та американського. Українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах військового стану, свою оцінку ризиків, підходи, алгоритми", — сказав Кубраков, говорячи ро переговори з регуляторами США та ЄС.

Він додав, що відповідні консультації відбуваються з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю. Однак, за словами чиновника, поки що рано говорити про те, коли і які аеропорти можуть запрацювати.

"Є різні сценарії щодо кількості аеропортів, які можуть бути відкриті в Україні, але поки зарано говорити про якісь терміни. Консультації відбуваються й з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю", — сказав Кубраков.

Міністр наголосив, що є низка європейських авіакомпаній, які цікавляться і хочуть бути першими при відновленні роботи українського авіаринку. Перемовини також йдуть й з трьома українськими компаніями.

Нагадаємо, у січні цього року в Офісі Президента розповіли, що наразі Україна працює над відновленням авіасполучення Київ — Львів.

Пізніше керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що невдовзі в Україні планують відкрити один з аеропортів.