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Україна проводить переговори із США та ЄС щодо відкриття аеропортів

Україна проводить переговори із США та ЄС щодо відкриття аеропортів

11 березня 2024 р. 10:51

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19:45 Психолог пояснив, як коректно звернутися до військового, який потребує допомоги

Text

17:27 Військовий відповів, чи варто навчати українських школярів керуванню дронами

Text

12:11 Військовий пояснив, як ставляться бійці на фронті до розваг та вечірок цивільних під час війни

Text

02:44 Старшокласники будуть вчитися управляти дронами — експерт пояснив, чи треба це

9 березня 2024
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23:04 Військовий розповів, як ставиться до насильницьких методів мобілізації від ТЦК

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Віцепрем’єр з відновлення, міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що Україна розпочала переговори з США та ЄС про відкриття аеропортів. Українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як працюватиме ринок в умовах військового стану.

Про це чиновник заявив в інтерв'ю для видання РБК. 

Коли в Україні відновлять авіаперевезення

"Неможливо здійснювати міжнародні авіаперельоти без погодження двох регуляторів — європейського та американського. Українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах військового стану, свою оцінку ризиків, підходи, алгоритми", — сказав Кубраков, говорячи ро переговори з регуляторами США та ЄС. 

Він додав, що відповідні консультації відбуваються з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю. Однак, за словами чиновника, поки що рано говорити про те, коли і які аеропорти можуть запрацювати. 

"Є різні сценарії щодо кількості аеропортів, які можуть бути відкриті в Україні, але поки зарано говорити про якісь терміни. Консультації відбуваються й з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю", — сказав Кубраков. 

Міністр наголосив, що є низка європейських авіакомпаній, які цікавляться і хочуть бути першими при відновленні роботи українського авіаринку. Перемовини також йдуть й з трьома українськими компаніями.

Нагадаємо, у січні цього року в Офісі Президента розповіли, що наразі Україна працює над відновленням авіасполучення Київ — Львів. 

Пізніше керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що невдовзі в Україні планують відкрити один з аеропортів. 

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10:39 Окупанти посилено моніторять соцмережі на ТОТ перед виборами — в ЦНС назвали причину

10:26 Довічні виплати для ветеранів — хто має право та які умови

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:26 Росіяни скаржаться на масовий збій у роботі цифрових сервісів

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19:45 Психолог пояснив, як коректно звернутися до військового, який потребує допомоги

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17:27 Військовий відповів, чи варто навчати українських школярів керуванню дронами

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12:11 Військовий пояснив, як ставляться бійці на фронті до розваг та вечірок цивільних під час війни

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02:44 Старшокласники будуть вчитися управляти дронами — експерт пояснив, чи треба це

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23:04 Військовий розповів, як ставиться до насильницьких методів мобілізації від ТЦК

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20:42 У Стамбулі розпочалася спільна пресконференція Зеленського та Ердогана — прямий ефір Новини.LIVE

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