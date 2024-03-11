Украина проводит переговоры с США и ЕС по открытию аэропортов

Вицепремьер по восстановлению, министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что Украина начала переговоры с США и ЕС об открытии аэропортов. Украинская сторона уже передает регуляторам свое видение того, как будет работать рынок в условиях военного положения.

Об этом чиновник заявил в интервью для издания РБК.

Когда в Украине возобновят авиаперевозки

"Невозможно осуществлять международные авиаперелеты без согласования двух регуляторов — европейского и американского. Украинская сторона уже передает регуляторам свое видение, как будет рынок работать в условиях военного положения, свою оценку рисков, подходы, алгоритмы", — сказал Кубраков, говоря о переговорах с регуляторами США и ЕС

Он добавил, что соответствующие консультации проходят с администрацией гражданской авиации Израиля. Однако, по словам чиновника, пока рано говорить о том, когда и какие аэропорты могут заработать.

"Есть разные сценарии по количеству аэропортов, которые могут быть открыты в Украине, но пока рано говорить о каких-то сроках. Консультации проходят и с администрацией гражданской авиации Израиля", — сказал Кубраков.

Министр подчеркнул, что есть ряд европейских авиакомпаний, которые интересуются и хотят быть первыми при возобновлении работы украинского авиарынка. Переговоры также ведутся и с тремя украинскими компаниями.

Напомним, в январе этого года в Офисе Президента рассказали, что сейчас Украина работает над возобновлением авиасообщения Киев — Львов.

Позже руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что в ближайшее время в Украине планируют открыть один из аэропортов.