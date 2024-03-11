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Украина проводит переговоры с США и ЕС по открытию аэропортов

Украина проводит переговоры с США и ЕС по открытию аэропортов

11 марта 2024 г. 10:51

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07:59 Швеция станет членом НАТО и отправка войск Альянса в Украину — эфир Новини.LIVE

10 марта 2024
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19:45 Психолог объяснил, как корректно обратиться к военному, нуждающемуся в помощи

Text

17:27 Военный ответил, стоит ли обучать украинских школьников управлению дронами

Text

12:11 Военный объяснил, как относятся бойцы на фронте к развлечениям и вечеринкам людей во время войны

Text

02:44 Старшеклассники будут учиться управлять дронами — эксперт объяснил, нужно ли это

9 марта 2024
Text

23:04 Военный рассказал, как относится к насильственным методам мобилизации от ТЦК

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20:42 В Стамбуле началась совместная пресс-конференция Зеленского и Эрдогана — прямой эфир Новини.LIVE

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Вицепремьер по восстановлению, министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что Украина начала переговоры с США и ЕС об открытии аэропортов. Украинская сторона уже передает регуляторам свое видение того, как будет работать рынок в условиях военного положения.

Об этом чиновник заявил в интервью для издания РБК.

Когда в Украине возобновят авиаперевозки

"Невозможно осуществлять международные авиаперелеты без согласования двух регуляторов — европейского и американского. Украинская сторона уже передает регуляторам свое видение, как будет рынок работать в условиях военного положения, свою оценку рисков, подходы, алгоритмы", — сказал Кубраков, говоря о переговорах с регуляторами США и ЕС

Он добавил, что соответствующие консультации проходят с администрацией гражданской авиации Израиля. Однако, по словам чиновника, пока рано говорить о том, когда и какие аэропорты могут заработать.

"Есть разные сценарии по количеству аэропортов, которые могут быть открыты в Украине, но пока рано говорить о каких-то сроках. Консультации проходят и с администрацией гражданской авиации Израиля", — сказал Кубраков.

Министр подчеркнул, что есть ряд европейских авиакомпаний, которые интересуются и хотят быть первыми при возобновлении работы украинского авиарынка. Переговоры также ведутся и с тремя украинскими компаниями.

Напомним, в январе этого года в Офисе Президента рассказали, что сейчас Украина работает над возобновлением авиасообщения Киев — Львов.

Позже руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что в ближайшее время в Украине планируют открыть один из аэропортов.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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