Зеленський на форумі "Україна. Рік 2024" та День спротиву окупації Криму — ефір Новини.LIVE

У неділю, 25 лютого, відбувся форум "Україна. Рік 2024", на якому було присутнє головне керівництво країни, зокрема і Президент України Володимир Зеленський. Глава держави відповів на питання про майбутній контрнаступ, втрати у війні та постачання далекобійної зброї. Сьогодні гості студії обговорять головні тези президента в ефірі Новини.LIVE.

Ефір Новини.LIVE, який розпочався 08:00, можна подивитися на нашому YouTube-каналі.

Про що ефір

Окрім виступу Зеленського сьогодні також говоритимуть про День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, який відзначають щороку 26 лютого. Ця пам’ятна дата встановлена 2020 року Указом Президента України № 58 на вшанування мужності й героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території — в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, відзначення річниці проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.

Хто став гостями студії Новини.LIVE

Гостями студії на ранковому ефірі стали Степан Гавриш — перший заступник РНБО (2008-2011), Віктор Бобиренко — експерт "Бюро аналізу і політики, Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій, Сергій Демченко — народний депутат України, Слуга Народу, Вʼячеслав Потапенко — політичний аналітик.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зазначив, що найближчими місяцями країні буде складно. За його словами, російські окупанти готуватимуть контрнаступальні дії у кінці травня або літом.

Президент розповів, хто відповідатиме за лінії оборони на фронті. За його словами, йдеться про головнокомандувача Збройними силами України Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова.