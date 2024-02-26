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Зеленський на форумі "Україна. Рік 2024" та День спротиву окупації Криму — ефір Новини.LIVE

Зеленський на форумі "Україна. Рік 2024" та День спротиву окупації Криму — ефір Новини.LIVE

26 лютого 2024 р. 08:00

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08:00Зеленський на форумі "Україна. Рік 2024" та День спротиву окупації Криму — ефір Новини.LIVE

25 лютого 2024
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18:00 Ексрадник Кличка розповів, чому внутрішньо переміщені особи їдуть з Києва

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17:18 Жорсткі питання Зеленському від журналістів — ефір Новини.LIVE

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16:50 Єрмак прокоментував безпекові угоди з країнами ЄС і НАТО

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16:43 Гордон висловив думку щодо того, якою мовою варто розмовляти в Україні

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16:30Форум "Україна. Рік 2024" — почалась пресконференція Зеленського

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16:10 Чи дійсно у Києві найменш мобілізованих до лав ЗСУ — ексрадник Кличка відповів

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15:38 Лубінець розповів, що РФ робить з викраденими українськими дітьми

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15:20 Скільки країн вже підписали угоди з Україною про членство в НАТО — Єрмак відповів

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14:51 Лубінець розповів, скільки цивільних українців перебувають у полоні РФ

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08:00 Зеленський на форумі "Україна. Рік 2024" та День спротиву окупації Криму — ефір Новини.LIVE

25 лютого 2024
Text

18:00 Ексрадник Кличка розповів, чому внутрішньо переміщені особи їдуть з Києва

Text

17:18 Жорсткі питання Зеленському від журналістів — ефір Новини.LIVE

Text

16:50 Єрмак прокоментував безпекові угоди з країнами ЄС і НАТО

Text

16:43 Гордон висловив думку щодо того, якою мовою варто розмовляти в Україні

Text

16:30 Форум "Україна. Рік 2024" — почалась пресконференція Зеленського

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:10 Чи дійсно у Києві найменш мобілізованих до лав ЗСУ — ексрадник Кличка відповів

Text

15:38 Лубінець розповів, що РФ робить з викраденими українськими дітьми

Text

15:20 Скільки країн вже підписали угоди з Україною про членство в НАТО — Єрмак відповів

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14:51 Лубінець розповів, скільки цивільних українців перебувають у полоні РФ

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У неділю, 25 лютого, відбувся форум "Україна. Рік 2024", на якому було присутнє головне керівництво країни, зокрема і Президент України Володимир Зеленський. Глава держави відповів на питання про майбутній контрнаступ, втрати у війні та постачання далекобійної зброї. Сьогодні гості студії обговорять головні тези президента в ефірі Новини.LIVE.

Ефір Новини.LIVE, який розпочався 08:00, можна подивитися на нашому YouTube-каналі.

Про що ефір 

Окрім виступу Зеленського сьогодні також говоритимуть про День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, який відзначають щороку 26 лютого. Ця пам’ятна дата встановлена 2020 року Указом Президента України № 58 на вшанування мужності й героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території — в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, відзначення річниці проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.

Хто став гостями студії Новини.LIVE

Гостями студії на ранковому ефірі стали Степан Гавриш — перший заступник РНБО (2008-2011), Віктор Бобиренко — експерт "Бюро аналізу і політики, Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій, Сергій Демченко — народний депутат України, Слуга Народу, Вʼячеслав Потапенко — політичний аналітик.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зазначив, що найближчими місяцями країні буде складно. За його словами, російські окупанти готуватимуть контрнаступальні дії у кінці травня або літом.

Президент розповів, хто відповідатиме за лінії оборони на фронті. За його словами, йдеться про головнокомандувача Збройними силами України Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова.

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08:26 В "Азові" показали, як воїни боронять Україну в Серебрянському лісництві

08:21 Збірна України програла другий матч поспіль у відборі на чемпіонат Європи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:07 Нічна атака на Україну — скільки ворожих ракет та "шахедів" було знищено

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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