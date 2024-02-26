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Зеленский на форуме "Украина. Год 2024" и День сопротивления оккупации Крыма — эфир Новини.LIVE

Зеленский на форуме "Украина. Год 2024" и День сопротивления оккупации Крыма — эфир Новини.LIVE

26 февраля 2024 г. 8:00

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08:00Зеленский на форуме "Украина. Год 2024" и День сопротивления оккупации Крыма — эфир Новини.LIVE

25 февраля 2024
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18:00 Экс-советник Кличка рассказал, почему внутренне перемещенные лица уезжают из Киева

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17:18 Жесткие вопросы Зеленскому от журналистов —эфир Новини.LIVE

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16:50 Ермак прокомментировал соглашения о безопасности со странами ЕС и НАТО

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16:43 Гордон высказал мнение о том, на каком языке следует говорить в Украине

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16:30Форум "Украина. Год 2024" — началась пресс-конференция Зеленского

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16:10 Действительно ли в Киеве менее всего мобилизованных в ряды ВСУ — эксрадник Кличко ответил

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15:38 Лубинец рассказал, что РФ делает с похищенными украинскими детьми

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15:20 Сколько стран уже подписали соглашения с Украиной о членстве в НАТО — Ермак ответил

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14:51 Лубинец рассказал, сколько гражданских украинцев находятся в плену РФ

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08:00 Зеленский на форуме "Украина. Год 2024" и День сопротивления оккупации Крыма — эфир Новини.LIVE

25 февраля 2024
Text

18:00 Экс-советник Кличка рассказал, почему внутренне перемещенные лица уезжают из Киева

Text

17:18 Жесткие вопросы Зеленскому от журналистов —эфир Новини.LIVE

Text

16:50 Ермак прокомментировал соглашения о безопасности со странами ЕС и НАТО

Text

16:43 Гордон высказал мнение о том, на каком языке следует говорить в Украине

Text

16:30 Форум "Украина. Год 2024" — началась пресс-конференция Зеленского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:10 Действительно ли в Киеве менее всего мобилизованных в ряды ВСУ — эксрадник Кличко ответил

Text

15:38 Лубинец рассказал, что РФ делает с похищенными украинскими детьми

Text

15:20 Сколько стран уже подписали соглашения с Украиной о членстве в НАТО — Ермак ответил

Text

14:51 Лубинец рассказал, сколько гражданских украинцев находятся в плену РФ

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16 февраля 2024 г. 14:00

В воскресенье, 25 февраля, состоялся форум "Украина. Год 2024", на котором присутствовало главное руководство страны, в том числе и Президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства ответил на вопрос о предстоящем контрнаступлении, потерях в войне и поставках дальнобойного оружия. Сегодня гости студии обсудят главные тезисы президента в эфире Новини.LIVE.

Эфир Новини.LIVE, который начался 08:00, можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

О чем эфир

Кроме выступления Зеленского сегодня также будут говорить о Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и городе Севастополя, который отмечают ежегодно 26 февраля. Эта памятная дата установлена в 2020 году Указом Президента Украины № 58 в честь мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории — в Автономной Республике Крым и Севастополе, празднование годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга на поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

Кто стал гостями студии Новини.LIVE

Гостями студии на утреннем эфире стали Степан Гавриш — первый заместитель СНБО (2008-2011), Виктор Бобиренко — эксперт "Бюро анализа и политики, Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий, Сергей Демченко — народный депутат Украины, Слуга Народа, Вячеслав Потапенко — политический аналитик.

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07:47 Предотвратили попадание по авто — бойцы 3-й ОШБр ликвидировали вражеский дрон под Авдеевкой

07:30 В Одессе прошел Чемпионат области памяти Пятецкого по кикбоксингу WTKA

07:25 Боррель сделал громкое заявление о сроках завершения войны в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:19 Лидер большинства в Сенате США заявил о решающем моменте в истории после визита в Украину

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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