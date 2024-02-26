Зеленский на форуме "Украина. Год 2024" и День сопротивления оккупации Крыма — эфир Новини.LIVE

В воскресенье, 25 февраля, состоялся форум "Украина. Год 2024", на котором присутствовало главное руководство страны, в том числе и Президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства ответил на вопрос о предстоящем контрнаступлении, потерях в войне и поставках дальнобойного оружия. Сегодня гости студии обсудят главные тезисы президента в эфире Новини.LIVE.

Эфир Новини.LIVE, который начался 08:00, можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

О чем эфир

Кроме выступления Зеленского сегодня также будут говорить о Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и городе Севастополя, который отмечают ежегодно 26 февраля. Эта памятная дата установлена в 2020 году Указом Президента Украины № 58 в честь мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории — в Автономной Республике Крым и Севастополе, празднование годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга на поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

Кто стал гостями студии Новини.LIVE

Гостями студии на утреннем эфире стали Степан Гавриш — первый заместитель СНБО (2008-2011), Виктор Бобиренко — эксперт "Бюро анализа и политики, Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий, Сергей Демченко — народный депутат Украины, Слуга Народа, Вячеслав Потапенко — политический аналитик.