Тарифи на електроенергію в 2024-му зростуть — експерт назвав етапи підвищення

Попри заяви міністра енергетики Германа Галущенка, тарифи на електроенергію у 2024 році таки зростатимуть. Зокрема, це відбуватиметься у два етапи.

Таку думку висловив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко ведучим Діні Бернацькій та Віталію Прудиусу в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

В Україні зростуть тарифи на електрику в 2024 році

Так, Олег Попенко переконаний, що підвищувати тарифи на електроенергію у 2024 році будуть. Зростання цін відбуватиметься у два етапи:

Перший — 1 травня або 1 червня;

Другий — 1 жовтня або 1 листопада.

"Я взагалі вважаю. що підвищувати тарифи під час війни — це абсурдно. Тому що в людей не збільшилася заробітна плата, пенсії, у них немає грошей. Стоїть питання ліків, здоров'я, їжі, відновлення майна, а ми піднімаємо тарифи", — каже Попенко.

Експерт вважає, що слідом за електрикою зростатимуть тарифи й водопостачання та обслуговування багатоквартирних будинків.

"І в середньому платіжки за 2024 рік, по моїм особистим розрахункам, зростуть на 700-800 гривень", — додав експерт.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася непідтверджена інформація, що тариф на електрику для мешканців України може збільшитися вдвічі та сягнути майже 6 гривень за кіловат-годину. Втім, у країні є необхідність збереження фінансової підтримки для тих, хто не зможе сплатити за збільшений тариф.