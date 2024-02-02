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Тарифи на електроенергію в 2024-му зростуть — експерт назвав етапи підвищення

02 лютого 2024 р. 13:13

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11:12 Дипломат зробив прогноз щодо війни в Україні на найближчі два роки

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10:41 Як бійці ГУР знищили російський катер "Івановєц" — вражаючі кадри

Text

09:43 ЄС ухвалив довгострокове фінансування України — останні новини за 1 лютого

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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22:18 Депутатка Устінова розповіла, чому важливо підтримувати зв'язки з США

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17:44 Комаровський назвав причини здуття живота і пояснив, як цьому запобігти

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Попри заяви міністра енергетики Германа Галущенка, тарифи на електроенергію у 2024 році таки зростатимуть. Зокрема, це відбуватиметься у два етапи. 

Таку думку висловив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко ведучим Діні Бернацькій та Віталію Прудиусу в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

В Україні зростуть тарифи на електрику в 2024 році

Так, Олег Попенко переконаний, що підвищувати тарифи на електроенергію у 2024 році будуть. Зростання цін відбуватиметься у два етапи:

  • Перший — 1 травня або 1 червня;
  • Другий — 1 жовтня або 1 листопада.

"Я взагалі вважаю. що підвищувати тарифи під час війни — це абсурдно. Тому що в людей не збільшилася заробітна плата, пенсії, у них немає грошей. Стоїть питання ліків, здоров'я, їжі, відновлення майна, а ми піднімаємо тарифи", — каже Попенко. 

Експерт вважає, що слідом за електрикою зростатимуть тарифи й водопостачання та обслуговування багатоквартирних будинків. 

"І в середньому платіжки за 2024 рік, по моїм особистим розрахункам, зростуть на 700-800 гривень", — додав експерт. 

Нагадаємо, нещодавно з'явилася непідтверджена інформація, що тариф на електрику для мешканців України може збільшитися вдвічі та сягнути майже 6 гривень за кіловат-годину. Втім, у країні є необхідність збереження фінансової підтримки для тих, хто не зможе сплатити за збільшений тариф.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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09:43 ЄС ухвалив довгострокове фінансування України — останні новини за 1 лютого

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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