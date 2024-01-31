Галущенко зробив заяву щодо підвищення тарифів на електрику

Останніми днями в Україні точиться багато розмов навколо питання про підвищення тарифів на електроенергію. Міністр енергетики Герман Галущенко у рамках поїздки до Харкова розповів про деталі щодо цього.

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Чи підвищуватимуть тарифи на електроенергію

Герман Галущенко твердо відповів, що наразі не планується підвищення тарифів на електроенергію. Як мінімум через те, що діє відповідна постанова до 1 травня 2024 року.

Ба більше, будь-яких обговорень щодо підняття цін навіть після опалювального сезону немає.

"На жаль, дуже багато людей, експертів хайпують навколо цієї теми. Як люди можуть таке коментувати, не маючи жодного уявлення, що відбувається насправді", — сказав міністр енергетики.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася непідтверджена інформація, що тариф на електрику для мешканців України може збільшитися вдвічі та сягнути майже 6 гривень за кіловат-годину. Втім, у країні є необхідність збереження фінансової підтримки для тих, хто не зможе сплатити за збільшений тариф.