Галущенко сделал заявление о повышении тарифов на электричество

В последние дни в Украине идет много разговоров вокруг вопроса о повышении тарифов на электроэнергию. Министр энергетики Герман Галущенко в рамках поездки в Харьков рассказал о деталях по этому поводу.

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Будут ли повышать тарифы на электроэнергию

Герман Галущенко твердо ответил, что пока не планируется повышение тарифов на электроэнергию. Как минимум из-за того, что действует соответствующее постановление до 1 мая 2024 года.

Более того, каких-либо обсуждений относительно поднятия цен даже после отопительного сезона нет.

"К сожалению, очень много людей, экспертов хайпуют вокруг этой темы. Как люди могут такое комментировать, не имея никакого представления, что происходит на самом деле", — сказал министр энергетики.

Напомним, недавно появилась неподтвержденная информация, что тариф на электричество для жителей Украины может увеличиться вдвое и достичь почти 6 гривен за киловатт-час. Впрочем, в стране есть необходимость сохранения финансовой поддержки для тех, кто не сможет оплатить увеличенный тариф.