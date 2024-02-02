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Тарифы на электричество в 2024-м вырастут — эксперт назвал этапы повышения

2 февраля 2024 г. 13:13

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Несмотря на заявления министра энергетики Германа Галущенко, тарифы на электроэнергию в 2024 году все-таки будут расти. В частности, это будет происходить в два этапа.

Такое мнение высказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко ведущим Дине Бернацкой и Виталию Прудиусу в утреннем эфире Ранок.LIVE.

В Украине вырастут тарифы на электричество в 2024 году

Так, Олег Попенко убежден, что повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году будут. Рост цен будет происходить в два этапа:

  • Первый — 1 мая или 1 июня;
  • Второй — 1 октября или 1 ноября.

"Я вообще считаю. что повышать тарифы во время войны — это абсурдно. Потому что у людей не увеличилась заработная плата, пенсии, у них нет денег. Стоит вопрос лекарств, здоровья, еды, восстановления имущества, а мы поднимаем тарифы", — говорит Попенко.

Эксперт считает, что вслед за электричеством будут расти тарифы и на водоснабжение и обслуживание многоквартирных домов.

"И в среднем платежки за 2024 год, по моим личным расчетам, возрастут на 700-800 гривен", — добавил эксперт.

Напомним, недавно появилась неподтвержденная информация, что тариф на электричество для жителей Украины может увеличиться вдвое и достичь почти 6 гривен за киловатт-час. Впрочем, в стране есть необходимость сохранения финансовой поддержки для тех, кто не сможет оплатить увеличенный тариф.

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