Тарифи на електроенергію для населення зростуть з 1 червня — деталі від Попенка

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що тарифи на електроенергію для населення зростуть з 1 червня. За його словами, Міністерство енергетики України вже заздалегідь підготувало відповідний пакет документів.

Про це Олег Попенко заявив в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 13 травня.

Зростання тарифів на електроенергію

"Точні цифри поки не затверджені, але орієнтовно йдеться про 3,5 — 4 грн/кВтгод. Втім, якщо ви встановите собі двозонний лічильник електроенергії, то друга зона це нічний тариф і ви будете сплачувати 50% від нового тарифу", — наголосив Попенко.

Він наголосив, що у більшості європейських країн домогосподарства мають встановлені трьохзонні лічильники, що дає гарні результати.

"Це стала практика. Такий механізм покриває денне, нічне споживання і часи пікового навантаження. Людина розуміє, що, наприклад з 7 до 23 години вечора можна платити на 50% менше, ніж звичайний тариф. І вона вже сама себе обмежує. Це призводить до зміни мислення споживання", — додав Попенко.

Нагадаємо, в Україні за останній рік суттєво зросла вартість житлово-комунальних послуг. Найбільше підскочила ціна на електроенергію.

Також російські війська протягом квітня активно обстрілювали українську енергосистему, завдавши значних збитків. Водночас в Україні обговорюють підняття тарифу на електроенергію, аби мати грошовий ресурс на відновлення.