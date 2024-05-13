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Тарифи на електроенергію для населення зростуть з 1 червня — деталі від Попенка

Тарифи на електроенергію для населення зростуть з 1 червня — деталі від Попенка

13 травня 2024 р. 14:26

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12:16 У Вовчанську окупанти навмисне відстрелили палець цивільному — у прокуратурі назвали причину

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08:00 Російський наступ на Харківщину та мобілізація увʼязнених — ефір Ранок.LIVE

12 травня 2024
Text

23:52 Бої за Харківщину — українські захисники проінформували про перебіг подій у Вовчанську

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Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що тарифи на електроенергію для населення зростуть з 1 червня. За його словами, Міністерство енергетики України вже заздалегідь підготувало відповідний пакет документів.

Про це Олег Попенко заявив в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 13 травня.

Зростання тарифів на електроенергію

"Точні цифри поки не затверджені, але орієнтовно йдеться про 3,5 — 4 грн/кВтгод. Втім, якщо ви встановите собі двозонний лічильник електроенергії, то друга зона це нічний тариф і ви будете сплачувати 50% від нового тарифу", — наголосив Попенко.

Він наголосив, що у більшості європейських країн домогосподарства мають встановлені трьохзонні лічильники, що дає гарні результати. 

"Це стала практика. Такий механізм покриває денне, нічне споживання і часи пікового навантаження. Людина розуміє, що, наприклад з 7 до 23 години вечора можна платити на 50% менше, ніж звичайний тариф. І вона вже сама себе обмежує. Це призводить до зміни мислення споживання", — додав Попенко.

Нагадаємо, в Україні за останній рік суттєво зросла вартість житлово-комунальних послуг. Найбільше підскочила ціна на електроенергію.

Також російські війська протягом квітня активно обстрілювали українську енергосистему, завдавши значних збитків. Водночас в Україні обговорюють підняття тарифу на електроенергію, аби мати грошовий ресурс на відновлення.

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15:38 Найближчим часом Зеленський підпише безпекову угоду з ще однією країною, — El Pais

15:24 Послуги Нової пошти доступні ще в одній країні — де з'явились відділення

15:22 Неочікуване похолодання та зливи — народний синоптик Діденко здивувала погодою на завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:15 Літак НАТО виконує місію поблизу кордонів Одещини — деталі американської розвідки

15:08 Alyona Alyona повернулася з Євробачення та поділилася шокуючими подробицями конкурсу

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14:26 Тарифи на електроенергію для населення зростуть з 1 червня — деталі від Попенка

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12:52 Наступ окупантів на Харківщині — Гавриш назвав мету РФ

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20:43 Кривонос пояснив, чому варто знищувати підприємства з виготовлення зброї в Росії