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Тарифы на электроэнергию для населения вырастут с 1 июня — детали от Попенко

Тарифы на электроэнергию для населения вырастут с 1 июня — детали от Попенко

13 мая 2024 г. 14:26

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14:26 Тарифы на электроэнергию для населения вырастут с 1 июня — детали от Попенко

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14:26 Тарифы на электроэнергию для населения вырастут с 1 июня — детали от Попенко

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12:52 Наступление оккупантов в Харьковской области — Гавриш назвал цель РФ

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12:16 В Волчанске оккупанты умышленно отстрелили палец гражданскому — в прокуратуре назвали причину

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23:52 Бои за Харьковщину — украинские защитники проинформировали о ходе событий в Волчанске

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Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что тарифы на электроэнергию для населения возрастут с 1 июня. По его словам, Министерство энергетики Украины уже заранее подготовило пакет документов.

Об этом Олег Попенко заявил в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 13 мая.

Рост тарифов на электроэнергию

"Точные цифры пока не утверждены, но ориентировочно речь идет о 3,5 — 4 грн/кВтч. Впрочем, если вы установите себе двухзонный счетчик электроэнергии, то вторая зона это ночной тариф и вы будете платить 50% от нового тарифа", — подчеркнул Попенко.

Он отметил, что в большинстве европейских стран домохозяйства имеют установленные трехзонные счетчики, что дает хорошие результаты.

"Это устоявшаяся практика. Такой механизм покрывает дневное, ночное потребление и времена пиковой нагрузки. Человек понимает, что, например с 7 до 23 часов вечера можно платить на 50% меньше, чем обычный тариф. И он уже сам себя ограничивает. Это приводит к изменению мышления потребления", — добавил Попенко.

Напомним, в Украине за последний год существенно выросла стоимость жилищно-коммунальных услуг. Больше всего подскочила цена на электроэнергию.

Также российские войска в течение апреля активно обстреливали украинскую энергосистему, нанеся значительный ущерб. В то же время в Украине обсуждают повышение тарифа на электроэнергию, чтобы иметь денежный ресурс на восстановление.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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