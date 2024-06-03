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Табах наголосив на тому, що потрібно Україні, аби виграти війну

Табах наголосив на тому, що потрібно Україні, аби виграти війну

03 червня 2024 р. 22:16

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Юрій Гаррі Табах заявив, що Україна не має чекати на дозвіл США, їй потрібно діяти. Також він додав, що з такою адміністрацією, як зараз, ми не виграємо війну, адже треба, щоб у світі з'явився справжній лідер, наприклад, Трамп.

Про це капітан першого рангу ВМС США Юрій Гаррі Табах розповів у студії Вечір.LIVE у понеділок, 3 червня.

Обмежений дозвіл США завдавати ударів по РФ

США дозволили бити по території РФ американською зброєю. Це рішення дозволяє Україні використовувати ракетні системи HIMARS для завдання ударів по російських військах і командно-контрольних центрах, лише на відстань у 80 кілометрів. 

Зеленський заявляє, що це добре, але цього не достатньо, адже росіяни б'ють із літаків, які вилітають із "глибини" РФ. Капітан першого рангу ВМС США Табах теж вважає, що воювати із такими обмеженнями неможливо і якщо Україна і надалі чекатиме дозвіл, то від неї нічого не залишиться. 

"США вже 2,5 роки, то дозволяють, то ні — так не можна воювати. Обмеження у 80 кілометрів, а по чому взагалі бити можна? А що, як загинуть цивільні чи діти?На мою думку, якщо ви будете чекати, щоб вам щось дозволили чи дали, то від вас нічого не залишиться", — зазначив Табах.

Він додав, що не потрібно сидіти і чекати дозволу діяти. Краще попросити вибачення, ніж дозволу, краще вступити в бійку і потім розібратися. Війна вимагає миттєвих реакцій і інстинктивних дій.

"Американці перемагали, бо їхні лейтенанти діяли негайно на полі бою, не чекаючи дозволу. Інакше війну не виграти", — наголосив Табах.

З такою адміністрацією США Україна не виграє війну

"З цією адміністрацією ви не виграєте війну, а повільно стечете кров'ю. Вас використовують, а ви цього не розумієте. Нічого не зміниться поки у світі не з'явиться справжній лідер, який матиме моральні цінності. Пів Америки бачать таким президентом лише Дональда Трампа", — підсумував Юрій Гаррі Табах.

 Нагадаємо, в Офісі Президента підтвердили, що США дозволили бити по Росії американською зброєю. Наразі це стосується ураження військових цілей у прикордонному регіоні, що межує з Харківською областю.

Ми писали, що Зеленський висловив бажання, щоб колишній президент США Дональд Трамп відвідав Україну, адже тільки тоді Президент України зможе спілкуватися про стратегію. Що стосується пропозиції Трампа "поступитись" окупованими територіями, то Зеленський має категоричну позицію проти.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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