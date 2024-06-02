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Зеленський відреагував на пропозицію Трампа "поступитися" окупованими територіями

Зеленський відреагував на пропозицію Трампа "поступитися" окупованими територіями

02 червня 2024 р. 21:18

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15:13 Командир інструкторів батальйону "Свобода" висловився про дозвіл партнерів на удари по Росії

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Зеленський висловив бажання, щоб колишній президент США Дональд Трамп відвідав Україну, адже тільки тоді Президент України зможе спілкуватися про стратегію. Що стосується пропозиції Трампа "поступитись" окупованими територіями, то Зеленський має категоричну позицію проти.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю для The Guardian у суботу, 1 червня.

Зеленський про вибори у США і пропозицію Трампа

Зеленський заявив, що знати Путіна — це не спілкуватися з ним. Тому він хотів би аби Трамп приїхав до України і побачив результати того, що російський диктатор "приніс" в Україну. 

"Якщо б я мав можливість поспілкуватись з Трампом і я б розумів, як він все це бачить, то це стало б для мене відправною точкою щодо стратегії", — зазначив глава держави.

Що стосується пропозиції Трампа "поступитись" окупованими територіями, то Зеленський вважає це поганою ідеєю.

"По-перше, це поганий мир і питання не тільки в територіях. Тому що тут немає гарантій, бо Путіну не можна вірити. Не буде так, що ми знайдемо компроміс в територіях і все закінчиться. Вже був Крим і Донбас, але нічого не закінчилось, хоч і довгий час все було у "сплячому режимі". Ходили російські снайпери і люди вмирали", — сказав Президент України.

Він додав, що Путін весь цей час перевіряв, яка буде реакція Заходу, а реакції не було, тож він наважився піти ще раз.

За переконаннями Зеленського, лідер Кремля не припинить свої агресивні дії в Україні та, ймовірно, продовжить їх у разі успіху в воєнному конфлікті. Глава держави вважає, що можливий договір між Трампом та Путіним не зупинить диктатора Росії.

"Все, що є замороженим конфліктом — є повільною війною і окупацією. І прийде момент, коли це все розморозиться. Їм треба пауза, аби посилити сили, бо вони теж мають дефіцит: брак досвідчених військових, артилерійських снарядів і ракет, просто там про це не говорять", —наголосив Зеленський.

Він впевнений, що така пауза піде на користь РФ і вони стануть сильнішими. Путін піде далі, а США після таких дій не буде лідером світу і їх міжнародний вплив дорівнюватиме нулю. На думку глави держави, це буде третя світова війна. 

"Я не розумію, невже він хоче бути президентом-лузером? Давайте уявимо, що Трамп став президентом і вирішив закінчити війну за рахунок України. Наприклад. І якимось чином отримав підтвердження від Путіна, що це стоп, це все. Українці не будуть з цим миритися, але він може тоді сказати, що не дає нам жодної підтримки, а Україна без зброї не зможе воювати", — пояснив Зеленський.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський наголосив, що війна триватиме значно довше, якщо Китай підтримає Російську Федерацію. Він також розкритикував той тиск, який Китай чинить на країни, які планують взяти участь у Саміті миру.

Також ми писали, що Зеленський в рамках Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" зустрівся зі своїм індонезійським колегою Прабово Субіанто. Головними темами розмови були Формула миру та двостороння співпраця між країнами. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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