Зеленский отреагировал на предложение Трампа "уступить" оккупированным территориям

Зеленский выразил желание, чтобы бывший президент США Дональд Трамп посетил Украину, ведь только тогда Президент Украины сможет общаться о стратегии. Что касается предложения Трампа "уступить" оккупированным территориям, то Зеленский имеет категорическую позицию против.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью The Guardian в субботу, 1 июня.

Зеленский о выборах в США и предложении Трампа

Зеленский заявил, что знать Путина – это не общаться с ним. Поэтому он хотел бы, чтобы Трамп приехал в Украину и увидел результаты того, что российский диктатор "принес" в Украину.

"Если бы я имел возможность пообщаться с Трампом и я бы понимал, как он все это видит, то это стало бы для меня отправной точкой по стратегии", — отметил глава государства.

Что касается предложения Трампа "уступить" оккупированным территориям, то Зеленский считает это плохой идеей.

"Во-первых, это плохой мир и вопрос не только в территориях. Потому что здесь нет гарантий, потому что Путину нельзя верить. Не будет так, что мы найдем компромисс в территориях и все закончится. Уже был Крым и Донбасс, но ничего не закончилось, хоть и долгое время все было в "спящем режиме". Ходили российские снайперы и люди умирали", — сказал Президент Украины.

Он добавил, что Путин все это время проверял, какая будет реакция Запада, а реакции не последовало, поэтому он решился пойти еще раз.

По мнению Зеленского, лидер Кремля не прекратит свои агрессивные действия в Украине и, вероятно, продолжит их в случае успеха в военном конфликте. Глава государства считает, что возможный договор между Трампом и Путиным не остановит диктатора России.

"Все, что является замороженным конфликтом — медленная война и оккупация. И придет момент, когда это все разморозится. Им нужно пауза, чтобы усилить силы, потому что у них тоже есть дефицит: нехватка опытных военных, артиллерийских снарядов и ракет, просто там об этом не говорят", — подчеркнул Зеленский.

Он уверен, что такая пауза пойдет на пользу РФ, и они станут сильнее. Путин пойдет дальше, а США после таких действий не будет лидером мира и их международное влияние будет равно нулю. По мнению главы государства это будет третья мировая война.

"Я не понимаю, неужели он хочет быть президентом-лузером? Давайте представим, что Трамп стал президентом и решил закончить войну за счет Украины. Например. И каким-то образом получил подтверждение от Путина, что это стоп, это все. Украинцы не будут с этим мириться, но он тогда может сказать, что не дает нам никакой поддержки, а Украина без оружия не сможет воевать», — пояснил Зеленский.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что война будет продолжаться гораздо дольше, если Китай поддержит Российскую Федерацию. Он также раскритиковал давление, которое Китай оказывает на страны, которые планируют принять участие в Саммите мира.

Также мы писали, что Зеленский в рамках Азиатского саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла" встретился со своим индонезийским коллегой Прабово Субианто. Главными темами разговора были Формула мира и двустороннее сотрудничество между странами.