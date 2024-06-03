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Табах отметил, что нужно Украине, чтобы выиграть войну

Табах отметил, что нужно Украине, чтобы выиграть войну

3 июня 2024 г. 22:16

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12:01 Нардеп Гончаренко прокомментировал возможность экономического бронирования украинцев

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11:02 Нардеп Гончаренко раскритиковал возможность лишения работников ГСЧС бронирования от мобилизации

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Юрий Гарри Табах заявил, что Украина не должна ждать разрешения США, ей нужно действовать. Также он добавил, что с такой администрацией, как сейчас, мы не выиграем войну, ведь надо, чтобы в мире появился настоящий лидер, например, Трамп .

Об этом капитан первого ранга ВМС США Юрий Гарри Табах рассказал в студии Вечір.LIVE в понедельник, 3 июня.

Ограниченное разрешение США наносить удары по РФ

США разрешили избивать по территории РФ американским оружием. Это решение позволяет Украине использовать ракетные системы HIMARS для нанесения ударов по российским войскам и командно-контрольным центрам лишь на расстояние в 80 километров.

Зеленский заявляет, что это хорошо, но этого недостаточно, ведь россияне избивают из самолетов, вылетающих из "глубины" РФ. Капитан первого ранга ВМС США Табах тоже считает, что воевать с такими ограничениями невозможно и если Украина и дальше будет ждать разрешения, то от нее ничего не останется.

"США уже 2,5 года, то разрешают, то нет — да нельзя воевать. Ограничения в 80 километров, а по чем вообще бить можно? А что, если погибнут гражданские или дети? По моему мнению, если вы будете ждать, чтобы вам что-то разрешили или дали, то от вас ничего не останется", — отметил Табах.

Он добавил, что не нужно сидеть и ждать разрешения действовать. Лучше извиниться, чем разрешения, лучше вступить в драку и потом разобраться. Война требует сиюминутных реакций и инстинктивных действий.

"Американцы побеждали, потому что их лейтенанты действовали немедленно на поле боя, не дожидаясь разрешения. Иначе войну не выиграть" , — подчеркнул Табах.

С такой администрацией США Украина не выиграет войну

"С этой администрацией вы не выигрываете войну, а медленно стечете кровью. Вас используют, а вы этого не понимаете. Ничего не изменится пока в мире не появится настоящий лидер, который будет иметь моральные ценности. Пол Америки видят таким президентом только Дональда Трампа» , — подытожил Юрий Гарри Табах.

Напомним, в Офисе Президента подтвердили, что США разрешили бить по России американским оружием . Это касается поражения военных целей в приграничном регионе, граничащем с Харьковской областью.

Мы писали, что Зеленский пожелал, чтобы бывший президент США Дональд Трамп посетил Украину, ведь только тогда Президент Украины сможет общаться о стратегии. Что касается предложения Трампа "уступить" оккупированным территориям, то Зеленский имеет категорическую позицию против.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Подготовка к Саммиту мира и удары ВСУ по территории России — прямой эфир Новини.LIVE