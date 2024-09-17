Страта мечем українського військового та скорочення видатків на ветеранів — ефір День.LIVE

Гостями сьогоднішнього ефіру День.LIVE 17 вересня стануть: кандидат політичних наук Андрій Ковальов, експерт з озброєння, головний редактор Defense Express Олег Катков, політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, політтехнолог Тарас Загородній, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи ''Права справа'' Дмитро Снєгирьов.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі о 13:00.

Ефір День.LIVE 17 вересня

Гості разом з ведучими обговорять страту росіянами українського полоненого мечем, пропозицію Кабміну скоротити видатки на ветеранів у 2025 році, заяву міністра оборони Нідерландів Брекельманса про прогнози закінчення війни в Україні, а також агітацію Столтенберга щодо приєднання України в НАТО. Крім того, темою розмови стане скорочення кількості дронів, які Міноборони видає для ЗСУ та опитування українців про переїзд.