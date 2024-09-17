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Страта мечем українського військового та скорочення видатків на ветеранів — ефір День.LIVE

Страта мечем українського військового та скорочення видатків на ветеранів — ефір День.LIVE

17 вересня 2024 р. 13:00

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13:00 Страта мечем українського військового та скорочення видатків на ветеранів — ефір День.LIVE

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09:42 Нардеп сказав, хто буде затверджувати підприємства для економічного бронювання

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08:00 "План перемоги" України від Зеленського та проєкт держбюджету-2025 — ефір Ранок.LIVE

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20:38 Експертка з ЖКГ Ненно заявила про неминучість підвищення тарифів на обслуговування будинків

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17:44 Буданов розкрив плани Кремля, Зеленський виступить на Генасамблеї ООН — ефір Вечір.LIVE

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17:25 Пендзин спрогнозував курс долара наприкінці 2024 року

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13:00 Негода в Європі та гранти на навчання для українців — ефір День.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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13:00 Страта мечем українського військового та скорочення видатків на ветеранів — ефір День.LIVE

Text

11:45 Тиждень пам'яті загиблих журналістів — скільки медійників загинуло на війні

Text

09:42 Нардеп сказав, хто буде затверджувати підприємства для економічного бронювання

Text

08:00 "План перемоги" України від Зеленського та проєкт держбюджету-2025 — ефір Ранок.LIVE

16 вересня 2024
Text

22:30 Джонсон відзначив досягнення України під час наступальної операції на Курщині

Text

21:31 Нардеп Цимбалюк заявив, що кадрові зміни в уряді продовжаться восени

Text

20:38 Експертка з ЖКГ Ненно заявила про неминучість підвищення тарифів на обслуговування будинків

Text

17:44 Буданов розкрив плани Кремля, Зеленський виступить на Генасамблеї ООН — ефір Вечір.LIVE

Text

17:25 Пендзин спрогнозував курс долара наприкінці 2024 року

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13:00 Негода в Європі та гранти на навчання для українців — ефір День.LIVE

Гостями сьогоднішнього ефіру День.LIVE 17 вересня стануть: кандидат політичних наук Андрій Ковальов, експерт з озброєння, головний редактор Defense Express Олег Катков, політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, політтехнолог Тарас Загородній, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи ''Права справа'' Дмитро Снєгирьов.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі о 13:00.

Ефір День.LIVE 17 вересня

Гості разом з ведучими обговорять страту росіянами українського полоненого мечем, пропозицію Кабміну скоротити видатки на ветеранів у 2025 році, заяву міністра оборони Нідерландів Брекельманса про прогнози закінчення війни в Україні, а також агітацію Столтенберга щодо приєднання України в НАТО. Крім того, темою розмови стане скорочення кількості дронів, які Міноборони видає для ЗСУ та опитування українців про переїзд. 

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13:19 Росія відправляє "на м'ясо" сирійських найманців у бої в Луганській області через туристичні фірми

13:13 Грошові компенсації за оренду житла у 2024 році — умови програми

12:59 У Сумах пролунали нові вибухи

12:59 На Курщині росіяни масово здаються в полон — у ЗСУ показали відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:57 З України за 8 місяців намагалися нелегально вивезти товарів на 6,5 млрд грн — подробиці

12:57 Росія вбила майже сотню журналістів — В НСЖУ назвали сумну статистику

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13:00 Страта мечем українського військового та скорочення видатків на ветеранів — ефір День.LIVE

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11:45 Тиждень пам'яті загиблих журналістів — скільки медійників загинуло на війні

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09:42 Нардеп сказав, хто буде затверджувати підприємства для економічного бронювання

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08:00 "План перемоги" України від Зеленського та проєкт держбюджету-2025 — ефір Ранок.LIVE

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22:30 Джонсон відзначив досягнення України під час наступальної операції на Курщині

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21:31 Нардеп Цимбалюк заявив, що кадрові зміни в уряді продовжаться восени

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20:38 Експертка з ЖКГ Ненно заявила про неминучість підвищення тарифів на обслуговування будинків

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17:44 Буданов розкрив плани Кремля, Зеленський виступить на Генасамблеї ООН — ефір Вечір.LIVE

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17:25 Пендзин спрогнозував курс долара наприкінці 2024 року

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:00 Негода в Європі та гранти на навчання для українців — ефір День.LIVE