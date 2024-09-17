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Казнь украинского военного и сокращение расходов на ветеранов — эфир День.LIVE

Казнь украинского военного и сокращение расходов на ветеранов — эфир День.LIVE

17 сентября 2024 г. 13:00

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13:00 Казнь украинского военного и сокращение расходов на ветеранов — эфир День.LIVE

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11:45Неделя памяти погибших журналистов — сколько медийщиков погибло на войне

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09:42 Нардеп сказал, кто будет утверждать предприятия для экономического бронирования

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08:00 "План победы" Украины от Зеленского и проект госбюджета-2025 — эфир Ранок.LIVE

16 сентября 2024
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22:30 Джонсон отметил достижение Украины во время наступательной операции на Курщине

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21:31 Нардеп Цымбалюк заявил, что кадровые изменения в правительстве продолжатся осенью

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20:38 Эксперт из ЖКХ Ненно заявила о неизбежности повышения тарифов на обслуживание домов

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17:44 Буданов раскрыл планы Кремля, Зеленский выступит на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

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17:25 Пендзин спрогнозировал курс доллара в конце 2024 года

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13:00 Непогода в Европе и гранты на обучение для украинцев — эфир День.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:00 Казнь украинского военного и сокращение расходов на ветеранов — эфир День.LIVE

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11:45 Неделя памяти погибших журналистов — сколько медийщиков погибло на войне

Text

09:42 Нардеп сказал, кто будет утверждать предприятия для экономического бронирования

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08:00 "План победы" Украины от Зеленского и проект госбюджета-2025 — эфир Ранок.LIVE

16 сентября 2024
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22:30 Джонсон отметил достижение Украины во время наступательной операции на Курщине

Text

21:31 Нардеп Цымбалюк заявил, что кадровые изменения в правительстве продолжатся осенью

Text

20:38 Эксперт из ЖКХ Ненно заявила о неизбежности повышения тарифов на обслуживание домов

Text

17:44 Буданов раскрыл планы Кремля, Зеленский выступит на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

Text

17:25 Пендзин спрогнозировал курс доллара в конце 2024 года

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 Непогода в Европе и гранты на обучение для украинцев — эфир День.LIVE

Гостями сегодняшнего эфира День.LIVE 17 сентября станут: кандидат политических наук Андрей Ковалев, эксперт по вооружению, главный редактор Defense Express Олег Катков, политический аналитик Вячеслав Потапенко, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, политтехнолог Тарас Загородний, военный аналитик, сопредседатель общественной дело Дмитрий Снегирев.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале в 13:00.

Эфир День.LIVE 17 сентября

Гости вместе с ведущими обсудят казнь россиянами украинского плененного мечом, предложение Кабмина сократить расходы на ветеранов в 2025 году, заявление министра обороны Нидерландов Брекельманса о прогнозах окончания войны в Украине, а также агитацию Столтенберга по присоединению Украины к НАТО. Кроме того, темой разговора станет сокращение количества дронов, которые Минобороны выдает для ВСУ и опросы украинцев о переезде.

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13:00 Казнь украинского военного и сокращение расходов на ветеранов — эфир День.LIVE

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12:59 В Сумах раздались новые взрывы

12:59 В Курской области россияне массово сдаются в плен — в ВСУ показали видео

12:57 Из Украины за 8 месяцев пытались нелегально вывезти товаров на 6,5 млрд грн — подробности

12:57 Россия убила почти сотню журналистов — В НСЖУ назвали печальную статистику

12:44 В Украине выросла зарплата для расчета пенсии — данные ПФУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:42 Это должен сделать каждый владелец котла перед зимой — в Нафтогаз указали важные нюансы

12:37 Смертоносные наводнения в Европе — количество жертв снова возросло

12:36 На российском аэродроме, где дислоцируются бомбардировщики, раздавались взрывы — что известно

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13:00 Казнь украинского военного и сокращение расходов на ветеранов — эфир День.LIVE

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11:45 Неделя памяти погибших журналистов — сколько медийщиков погибло на войне

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09:42 Нардеп сказал, кто будет утверждать предприятия для экономического бронирования

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08:00 "План победы" Украины от Зеленского и проект госбюджета-2025 — эфир Ранок.LIVE

16 сентября 2024
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22:30 Джонсон отметил достижение Украины во время наступательной операции на Курщине

Text

21:31 Нардеп Цымбалюк заявил, что кадровые изменения в правительстве продолжатся осенью

Text

20:38 Эксперт из ЖКХ Ненно заявила о неизбежности повышения тарифов на обслуживание домов

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17:44 Буданов раскрыл планы Кремля, Зеленский выступит на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

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17:25 Пендзин спрогнозировал курс доллара в конце 2024 года

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 Непогода в Европе и гранты на обучение для украинцев — эфир День.LIVE