Казнь украинского военного и сокращение расходов на ветеранов — эфир День.LIVE

Гостями сегодняшнего эфира День.LIVE 17 сентября станут: кандидат политических наук Андрей Ковалев, эксперт по вооружению, главный редактор Defense Express Олег Катков, политический аналитик Вячеслав Потапенко, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, политтехнолог Тарас Загородний, военный аналитик, сопредседатель общественной дело Дмитрий Снегирев.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале в 13:00.

Эфир День.LIVE 17 сентября

Гости вместе с ведущими обсудят казнь россиянами украинского плененного мечом, предложение Кабмина сократить расходы на ветеранов в 2025 году, заявление министра обороны Нидерландов Брекельманса о прогнозах окончания войны в Украине, а также агитацию Столтенберга по присоединению Украины к НАТО. Кроме того, темой разговора станет сокращение количества дронов, которые Минобороны выдает для ВСУ и опросы украинцев о переезде.