Справедлива мобілізація та нагальні потреби на фронті — ефір Новини.LIVE

В Україні триває розгляд законопроєкту про мобілізацію у парламенті. Водночас деякі із запропонованих правок обурюють громадян своєю несправедливістю. Зокрема, Кабінет Міністрів пропонує привʼязати бронювання від мобілізації до рівня заробітної плати.
Про справедливу мобілізацію і не тільки поговорять в ефірі Новини.LIVE.
Про що ефір
Гостем студії Вечір.LIVE став український поет, військовослужбовець ЗСУ Дмитро Лазуткін.
Разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком вони обговорять:
- війну та нагальні потреби на фронті;
- Шевченківську премію;
- вірші на війні;
- погляд з фронту на цивільне життя;
- справедливу мобілізацію.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що підприємства, які працюють "по-білому", матимуть більше можливостей для бронювання своїх працівників від мобілізації.
Також ми писали, що Жорін прокоментував плани Кабміну щодо прив'язки бронювання від мобілізації до рівня заробітної платні.
Крім того, в одній з правок до законопроєкту щодо мобілізації йдеться про бронювання всіх працівників поліції.