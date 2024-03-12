Справедлива мобілізація та нагальні потреби на фронті — ефір Новини.LIVE

В Україні триває розгляд законопроєкту про мобілізацію у парламенті. Водночас деякі із запропонованих правок обурюють громадян своєю несправедливістю. Зокрема, Кабінет Міністрів пропонує привʼязати бронювання від мобілізації до рівня заробітної плати.

Про справедливу мобілізацію і не тільки поговорять в ефірі Новини.LIVE.

Про що ефір

Гостем студії Вечір.LIVE став український поет, військовослужбовець ЗСУ Дмитро Лазуткін.

Разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком вони обговорять:

війну та нагальні потреби на фронті;

Шевченківську премію;

вірші на війні;

погляд з фронту на цивільне життя;

справедливу мобілізацію.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що підприємства, які працюють "по-білому", матимуть більше можливостей для бронювання своїх працівників від мобілізації.

Також ми писали, що Жорін прокоментував плани Кабміну щодо прив'язки бронювання від мобілізації до рівня заробітної платні.

Крім того, в одній з правок до законопроєкту щодо мобілізації йдеться про бронювання всіх працівників поліції.