Справедливая мобилизация и неотложные потребности на фронте — эфир Новини.LIVE

В Украине идет рассмотрение законопроекта о мобилизации в парламенте. В то же время, некоторые из предложенных правок возмущают граждан своей несправедливостью. В частности, Кабинет Министров предлагает привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы.
О справедливой мобилизации и не только поговорят в эфире Новини.LIVE.
О чем эфир
Гостем студии Вечір.LIVE стал украинский поэт, военнослужащий ВСУ Дмитрий Лазуткин.
Вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком они обсудят:
- войну и насущные нужды на фронте;
- Шевченковскую премию;
- стихи на войне;
- взгляд с фронта на гражданскую жизнь;
- справедливую мобилизацию.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что предприятия, работающие "по-белому", будут иметь больше возможностей для бронирования своих работников от мобилизации.
Также мы писали, что Жорин прокомментировал планы Кабмина по привязке бронирования от мобилизации к уровню заработной платы.
Кроме того, в одной из поправок к законопроекту по мобилизации говорится о бронировании всех сотрудников полиции.