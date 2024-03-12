Справедливая мобилизация и неотложные потребности на фронте — эфир Новини.LIVE

В Украине идет рассмотрение законопроекта о мобилизации в парламенте. В то же время, некоторые из предложенных правок возмущают граждан своей несправедливостью. В частности, Кабинет Министров предлагает привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы.

О справедливой мобилизации и не только поговорят в эфире Новини.LIVE.

О чем эфир

Гостем студии Вечір.LIVE стал украинский поэт, военнослужащий ВСУ Дмитрий Лазуткин.

Вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком они обсудят:

войну и насущные нужды на фронте;

Шевченковскую премию;

стихи на войне;

взгляд с фронта на гражданскую жизнь;

справедливую мобилизацию.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что предприятия, работающие "по-белому", будут иметь больше возможностей для бронирования своих работников от мобилизации.

Также мы писали, что Жорин прокомментировал планы Кабмина по привязке бронирования от мобилизации к уровню заработной платы.

Кроме того, в одной из поправок к законопроекту по мобилизации говорится о бронировании всех сотрудников полиции.