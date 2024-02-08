Ситуація на ЗАЕС та масове виробництво БПЛа в Україні — новини за 7 лютого

Тимчасово окуповану ЗАЕС відвідав очільник МАГАТЕ, в Україні почнуть масове виробництво безпілотників, а у законопроєкті про мобілізацію виявили антикорупційні ризики. Останні новини України за 7 лютого розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини".

Новини можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Яка ситуація на ЗАЕС

У випуску новин ви дізнаєтеся:

Очільник МАГАТЕ побував на Запорізькій АЕС.

Антикорупційний комітет Ради виявив корупційні ризики у законопроєкті про мобілізацію.

Право військового на біологічне батьківство.

Наслідки масованого ракетного удару 7 лютого.

В Україні розпочнуть масове виробництво БПЛА.

ЄС обіцяє передати понад мільйон снарядів до кінця року.

Москва вербує найманців у Сирії для війни проти України.

На Прикарпатті розлючений натовп напав на жінку і її дитину.

Нагадаємо,вранці у середу 7 лютого РФ вчергове атакувала Україну з повітря. Основний удар припав на столицю.

За офіційними даними, у небі над Києвом було збито близько 20 ворожих крилатих ракет. Від атаки найбільше постраждав Голосіївський район столиці: житлова багатоповерхівка та СТО із десятками машин.

Додамо, ввечері того ж дня, близько 20:10, рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків.