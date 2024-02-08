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Ситуація на ЗАЕС та масове виробництво БПЛа в Україні — новини за 7 лютого

08 лютого 2024 р. 09:30

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09:30 Ситуація на ЗАЕС та масове виробництво БПЛа в Україні — новини за 7 лютого

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07:51 Провал голосування у Сенаті та ситуація в Авдіївці — ефір Новини.LIVE

7 лютого 2024
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19:45 Наслідки ракетної атаки РФ та закон про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

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19:35 Як зміниться допомога США після масованої атаки РФ — Катков в ефірі

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19:00 Ситуація на фронті, ресурси РФ та війна безпілотників — Кудряшов в ефірі

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18:08 У ЗСУ розповіли, яка ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку і чи вдається просуватись

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17:20 Чи повинен працювати громадський транспорт під час повітряної тривоги — думка киян

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16:40 Чи можливі переговори між РФ та Україною у 2024-му — дипломат відповів

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16:00 Комаровський назвав фактор, який провокує розвиток онкології

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15:00 Чи зможе рекрутинг замінити мобілізацію й що для цього потрібно — військовий відповів

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09:30 Ситуація на ЗАЕС та масове виробництво БПЛа в Україні — новини за 7 лютого

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07:51 Провал голосування у Сенаті та ситуація в Авдіївці — ефір Новини.LIVE

7 лютого 2024
Text

19:45 Наслідки ракетної атаки РФ та закон про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

Text

19:35 Як зміниться допомога США після масованої атаки РФ — Катков в ефірі

Text

19:00 Ситуація на фронті, ресурси РФ та війна безпілотників — Кудряшов в ефірі

Text

18:08 У ЗСУ розповіли, яка ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку і чи вдається просуватись

Text

17:20 Чи повинен працювати громадський транспорт під час повітряної тривоги — думка киян

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Text

16:40 Чи можливі переговори між РФ та Україною у 2024-му — дипломат відповів

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16:00 Комаровський назвав фактор, який провокує розвиток онкології

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Тимчасово окуповану ЗАЕС відвідав очільник МАГАТЕ, в Україні почнуть масове виробництво безпілотників, а у законопроєкті про мобілізацію виявили антикорупційні ризики. Останні новини України за 7 лютого розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини". 

Новини можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Яка ситуація на ЗАЕС

У випуску новин ви дізнаєтеся:

  • Очільник МАГАТЕ побував на Запорізькій АЕС.
  • Антикорупційний комітет Ради виявив корупційні ризики у законопроєкті про мобілізацію.
  • Право військового на біологічне батьківство.
  • Наслідки масованого ракетного удару 7 лютого.
  • В Україні розпочнуть масове виробництво БПЛА. 
  • ЄС обіцяє передати понад мільйон снарядів до кінця року. 
  • Москва вербує найманців у Сирії для війни проти України. 
  • На Прикарпатті розлючений натовп напав на жінку і її дитину. 

Нагадаємо,вранці у середу 7 лютого РФ вчергове атакувала Україну з повітря. Основний удар припав на столицю.

За офіційними даними, у небі над Києвом було збито близько 20 ворожих крилатих ракет. Від атаки найбільше постраждав Голосіївський район столиці: житлова багатоповерхівка та СТО із десятками машин.

Додамо, ввечері того ж дня, близько 20:10, рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків. 

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09:34 Передвиборчі перегони в США — у Трампа і Байдена може з’явитися суперник

09:29 КНДР вирішила припинити економічну співпрацю з Південною Кореєю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:25 Батько Ф'юрі поб'ється з ексчемпіоном світу — той критикує Тайсона і ставить на Усика

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