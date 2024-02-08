Ситуація на ЗАЕС та масове виробництво БПЛа в Україні — новини за 7 лютого

Тимчасово окуповану ЗАЕС відвідав очільник МАГАТЕ, в Україні почнуть масове виробництво безпілотників, а у законопроєкті про мобілізацію виявили антикорупційні ризики. Останні новини України за 7 лютого розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини".
Новини можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.
Яка ситуація на ЗАЕС
У випуску новин ви дізнаєтеся:
- Очільник МАГАТЕ побував на Запорізькій АЕС.
- Антикорупційний комітет Ради виявив корупційні ризики у законопроєкті про мобілізацію.
- Право військового на біологічне батьківство.
- Наслідки масованого ракетного удару 7 лютого.
- В Україні розпочнуть масове виробництво БПЛА.
- ЄС обіцяє передати понад мільйон снарядів до кінця року.
- Москва вербує найманців у Сирії для війни проти України.
- На Прикарпатті розлючений натовп напав на жінку і її дитину.
Нагадаємо,вранці у середу 7 лютого РФ вчергове атакувала Україну з повітря. Основний удар припав на столицю.
За офіційними даними, у небі над Києвом було збито близько 20 ворожих крилатих ракет. Від атаки найбільше постраждав Голосіївський район столиці: житлова багатоповерхівка та СТО із десятками машин.
Додамо, ввечері того ж дня, близько 20:10, рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків.