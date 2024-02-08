Ситуация на ЗАЭС и массовое производство БПЛа в Украине — новости за 7 февраля

Временно оккупированную ЗАЭС посетил глава МАГАТЭ, в Украине начнут массовое производство беспилотников, а в законопроекте о мобилизации обнаружили антикоррупционные риски. Последние новости Украины за 7 февраля рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

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Какая ситуация на ЗАЭС

В выпуске новостей вы узнаете:

Глава МАГАТЭ побывал на Запорожской АЭС.

Антикоррупционный комитет Совета выявил коррупционные риски в законопроекте о мобилизации.

Право военного на биологическое отцовство.

Последствия массированного ракетного удара 7 февраля.

В Украине приступят к массовому производству БПЛА.

ЕС обещает передать более миллиона снарядов до конца года.

Москва вербует наемников в Сирии для войны против Украины.

На Прикарпатье разъяренная толпа напала на женщину и ее ребенка.

Напомним, утром в среду 7 февраля РФ в очередной раз атаковала Украину с воздуха. Основной удар пришелся на столицу.

По официальным данным, в небе над Киевом было сбито около 20 вражеских крылатых ракет. От атаки больше пострадал Голосеевский район столицы: жилая многоэтажка и СТО с десятками машин.

Добавим, вечером того же дня около 20:10 спасатели завершили работы по ликвидации последствий.