Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Ситуация на ЗАЭС и массовое производство БПЛа в Украине — новости за 7 февраля arrow

Ситуация на ЗАЭС и массовое производство БПЛа в Украине — новости за 7 февраля

8 февраля 2024 г. 9:30

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

09:30 Ситуация на ЗАЭС и массовое производство БПЛа в Украине — новости за 7 февраля

Text

07:51 Провал голосования в Сенате и ситуация в Авдеевке — эфир Новини.LIVE

7 февраля 2024
Text

19:45 Последствия ракетной атаки РФ и закон о мобилизации — эфир Новини.LIVE

Text

19:35 Как изменится помощь США после массированной атаки РФ — Катков в ефире

Text

19:00 Ситуация на фронте, ресурсы РФ и война беспилотников — Кудряшов в эфире

Text

18:08 В ВСУ рассказали, какая ситуация на Лимано-Купянском направлении и удается ли продвигаться

Text

17:20 Должен ли работать общественный транспорт во время воздушной тревоги — мнение киевлян

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:40 Возможны ли переговоры между РФ и Украиной в 2024 году — дипломат ответил

Text

16:00 Комаровский назвал фактор, который провоцирует развитие онкологии

Text

15:00 Сможет ли рекрутинг заменить мобилизацию и что для этого нужно – военный ответил

Text

09:30 Ситуация на ЗАЭС и массовое производство БПЛа в Украине — новости за 7 февраля

Text

07:51 Провал голосования в Сенате и ситуация в Авдеевке — эфир Новини.LIVE

7 февраля 2024
Text

19:45 Последствия ракетной атаки РФ и закон о мобилизации — эфир Новини.LIVE

Text

19:35 Как изменится помощь США после массированной атаки РФ — Катков в ефире

Text

19:00 Ситуация на фронте, ресурсы РФ и война беспилотников — Кудряшов в эфире

Text

18:08 В ВСУ рассказали, какая ситуация на Лимано-Купянском направлении и удается ли продвигаться

Text

17:20 Должен ли работать общественный транспорт во время воздушной тревоги — мнение киевлян

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:40 Возможны ли переговоры между РФ и Украиной в 2024 году — дипломат ответил

Text

16:00 Комаровский назвал фактор, который провоцирует развитие онкологии

Text

15:00 Сможет ли рекрутинг заменить мобилизацию и что для этого нужно – военный ответил

Популярні відео

Text

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Text

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
Text

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18
Text

Украина строит мощную линию обороны по всему фронту — Чернев назвал цель

26 января 2024 г. 15:39
Text

Затопленное метро — как проходят ремонтные работы и когда открытие синей ветви

26 января 2024 г. 12:42

Временно оккупированную ЗАЭС посетил глава МАГАТЭ, в Украине начнут массовое производство беспилотников, а в законопроекте о мобилизации обнаружили антикоррупционные риски. Последние новости Украины за 7 февраля рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

Новости можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Какая ситуация на ЗАЭС

В выпуске новостей вы узнаете:

  • Глава МАГАТЭ побывал на Запорожской АЭС.
  • Антикоррупционный комитет Совета выявил коррупционные риски в законопроекте о мобилизации.
  • Право военного на биологическое отцовство.
  • Последствия массированного ракетного удара 7 февраля.
  • В Украине приступят к массовому производству БПЛА.
  • ЕС обещает передать более миллиона снарядов до конца года.
  • Москва вербует наемников в Сирии для войны против Украины.
  • На Прикарпатье разъяренная толпа напала на женщину и ее ребенка.

Напомним, утром в среду 7 февраля РФ в очередной раз атаковала Украину с воздуха. Основной удар пришелся на столицу.

По официальным данным, в небе над Киевом было сбито около 20 вражеских крылатых ракет. От атаки больше пострадал Голосеевский район столицы: жилая многоэтажка и СТО с десятками машин.

Добавим, вечером того же дня около 20:10 спасатели завершили работы по ликвидации последствий.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:48 В Ивано-Франковске снова "заминировали" школи

09:47 Месси разочаровал китайских болельщиков и задумался о завершении карьеры

09:47 Легальные азартные игры — известно, сколько денег "выбрасывают" украинцы

09:34 Предвыборная гонка в США — у Трампа и Байдена может появиться соперник

Text

09:30 Ситуация на ЗАЭС и массовое производство БПЛа в Украине — новости за 7 февраля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:29 КНДР решила прекратить экономическое сотрудничество с Южной Кореей

09:25 Отец Фьюри подерется с экс-чемпионом мира — тот критикует Тайсона и ставит на Усика

09:19 В Генштабе рассказали, где ВСУ успешно отразили наступление россиян — какие потери понес враг

09:05 В Украине снизили официальный курс доллара — данные НБУ

08:59 Украинцы будут пожизненно платить судье, незаконно завладевшему землей на Киевщине

Новость с видео

09:48 В Ивано-Франковске снова "заминировали" школи

09:47 Месси разочаровал китайских болельщиков и задумался о завершении карьеры

09:47 Легальные азартные игры — известно, сколько денег "выбрасывают" украинцы

09:34 Предвыборная гонка в США — у Трампа и Байдена может появиться соперник

09:29 КНДР решила прекратить экономическое сотрудничество с Южной Кореей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:25 Отец Фьюри подерется с экс-чемпионом мира — тот критикует Тайсона и ставит на Усика

09:19 В Генштабе рассказали, где ВСУ успешно отразили наступление россиян — какие потери понес враг

09:05 В Украине снизили официальный курс доллара — данные НБУ

08:59 Украинцы будут пожизненно платить судье, незаконно завладевшему землей на Киевщине

08:57 Для военных повысили компенсации за жилье — какие суммы в 2024 году

06:30 Бюджет войны — что питает госсмету России и как уничтожить ее экономику

Новость с фото

04:44 Ветряк, детский аттракцион и многоцелевой вертолет. Самые странные предложения на OLX в Украине

7 февраля 2024
Новость с видео

20:20 Как Хаджибей стал Одессой — интересные детали и исторические факты о Южной Пальмире

19:51 "Циркон" и "Калибры" — в чем особенность обстрела Украины 7 февраля

Новость с видео

17:50 Антиконституционные нормы законопроекта о мобилизации — как избежать блокирования счетов

Новость с видео

13:40 Они ищут жизнь — что происходит у горящей многоэтажки в Киеве

06:40 Цены на золото в Украине — сколько стоят драгоценные металлы в феврале

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:30 Ситуация обостряется — смогут ли ВСУ удержать Авдеевку

Новость с видео

06:01 "Левые" чеки и оптимизация НДС — как крупные торговые сети обманывают украинцев во время войны

Новость с фото

05:11 Цены в Украине в 2024 году — на сколько в магазинах подорожали рыба и морепродукты

Text

09:30 Ситуация на ЗАЭС и массовое производство БПЛа в Украине — новости за 7 февраля

Text

07:51 Провал голосования в Сенате и ситуация в Авдеевке — эфир Новини.LIVE

7 февраля 2024
Text

19:45 Последствия ракетной атаки РФ и закон о мобилизации — эфир Новини.LIVE

Text

19:35 Как изменится помощь США после массированной атаки РФ — Катков в ефире

Text

19:00 Ситуация на фронте, ресурсы РФ и война беспилотников — Кудряшов в эфире

Text

18:08 В ВСУ рассказали, какая ситуация на Лимано-Купянском направлении и удается ли продвигаться

Text

17:20 Должен ли работать общественный транспорт во время воздушной тревоги — мнение киевлян

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:40 Возможны ли переговоры между РФ и Украиной в 2024 году — дипломат ответил

Text

16:00 Комаровский назвал фактор, который провоцирует развитие онкологии

Text

15:00 Сможет ли рекрутинг заменить мобилизацию и что для этого нужно – военный ответил