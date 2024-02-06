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Новий законопроєкт про мобілізацію — які ризики містить у собі документ

06 лютого 2024 р. 20:16

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Новий законопроєкт про мобілізацію визнали таким, що містить корупційні ризики. Водночас, відповідний документ, незалежно у якому б вигляді його не представили, все одно містив би такі ознаки. 

Про це заявив військовий аналітик Денис Попович в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Про корупційні ризики в новому законопроєкті про мобілізацію

Перш за все, чому так сталося — це бажання недоброчесних людей наповнити собі кишені. 

"Це така тема, де дуже важко обійти ці ризики. Тут щоб ти не зробив, все одно буде щось, на чому захочеться нечесним людям заробити гроші", — сказав Попович. 

Друга причина, за словами експерта, — це умови та, зокрема, скандали, які супроводжували створення законопроєкту. 

"Тому абсолютно не дивно, що є певні недоліки, які цей законопроєкт має. Ми чудово розуміємо, що він ще буде розглядатися, ухвалюватися, проходити перше читання, цілком можливо й друге, а може й навіть третє", — додав Попович.

Нагадаємо, очільник Спецштабу України в Міністерстві оборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фройдінг вважає, що Україні необхідно збільшити кількість мобілізованих. Таким чином Київ має поповнити свої втрати на війні з Росією та відновити бойові підрозділи.

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