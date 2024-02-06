Новый законопроект о мобилизации — какие риски включает в себя документ

Новый законопроект о мобилизации признали таким, который содержит коррупционные риски. В то же время, соответствующий документ, независимо в каком бы виде его ни представили, все равно содержал бы такие признаки.

Об этом заявил военный аналитик Денис Попович в утреннем эфире Ранок.LIVE.

О коррупционных рисках в новом законопроекте о мобилизации

Прежде всего, почему так произошло — это желание неблагочестивых людей наполнить себе карманы.

"Это такая тема, где очень тяжело обойти эти риски. Здесь, чтобы ты не сделал, все равно будет что-то, на чем захочется нечестным людям заработать деньги", — сказал Попович.

Вторая причина, по словам эксперта, это условия и, в частности, скандалы, которые сопровождали создание законопроекта.

"Поэтому совершенно неудивительно, что есть определенные недостатки, которые этот законопроект имеет. Мы прекрасно понимаем, что он еще будет рассматриваться, приниматься, проходить первое чтение, вполне возможно и второе, а может даже и третье", — добавил Попович.

Напомним, глава Спецштаба Украины в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг считает, что Украине необходимо увеличить количество мобилизованных. Таким образом, Киев должен пополнить свои потери на войне с Россией и восстановить боевые подразделения.