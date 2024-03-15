Шольц, Макрон і Туск зустрічаються в Берліні — ефір Новини.LIVE

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр Польщі Дональд Туск зустрінуться в Берліні у п'ятницю, 15 березня. Мета зустрічі — вирішити розбіжності, зокрема, через позиції щодо підтримки України.

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Зустріч лідерів у Берліні

Як відомо, спершу Макрон зустрінеться із Шольцом для двосторонньої розмови, після до лідерів приєднається Туск. Сторони планують знизити певну напруженість у стосунках відтоді, як Макрон заявив про можливість відправки іноземних військ в Україну.

За словами німецького лідера, дана зустріч відбудеться у рамках "Веймарського трикутника" — діалог між трьома країнами після того, як Туск знову став прем'єр-міністром Польщі.

Нагадаємо, Макрон знову підтвердив намір розмістити французькі військові сили на українській території. Коментуючи це, депутат Євген Петруняк зазначив, що наразі на фронті дійсно існує суттєвий дефіцит людей. Однак навіть введення іноземних військ в Україну навряд чи чимось допоможе.