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Шольц, Макрон і Туск зустрічаються в Берліні — ефір Новини.LIVE

Шольц, Макрон і Туск зустрічаються в Берліні — ефір Новини.LIVE

15 березня 2024 р. 15:06

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15:06 Шольц, Макрон і Туск зустрічаються в Берліні — ефір Новини.LIVE

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10:21 Братчук прокоментував можливість відправлення іноземних військ в Україну

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19:53 Юрист пояснив, як працює система "Оберіг" і чи можна з неї видалитися

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18:05 Експерт розповів про чотири страхи військовозобов'язаних перед мобілізацією

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17:34 Як буде відбуватися демобілізація та хто залишиться на фронті — відповідь експертів

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15:06 Шольц, Макрон і Туск зустрічаються в Берліні — ефір Новини.LIVE

Text

10:32 Нардеп розповів, чому введення іноземних військ не допоможе Україні

Text

10:21 Братчук прокоментував можливість відправлення іноземних військ в Україну

Text

08:06 Чи відправить Франція свої війська в Україну — ефір Новини.LIVE

Text

03:08 Адвокат розповів, як можна ефективно і в рамках закону боротися з ухилянтами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

00:03 В Легіоні "Свобода Росії" закликали цивільних до евакуації з Бєлгорода та Курська

14 березня 2024
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20:13 Чи рухне економіка без податкової реформи — ефір Новини.LIVE

Text

19:53 Юрист пояснив, як працює система "Оберіг" і чи можна з неї видалитися

Text

18:05 Експерт розповів про чотири страхи військовозобов'язаних перед мобілізацією

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17:34 Як буде відбуватися демобілізація та хто залишиться на фронті — відповідь експертів

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр Польщі Дональд Туск зустрінуться в Берліні у п'ятницю, 15 березня. Мета зустрічі — вирішити розбіжності, зокрема, через позиції щодо підтримки України.

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Зустріч лідерів у Берліні

Як відомо, спершу Макрон зустрінеться із Шольцом для двосторонньої розмови, після до лідерів приєднається Туск. Сторони планують знизити певну напруженість у стосунках відтоді, як Макрон заявив про можливість відправки іноземних військ в Україну. 

За словами німецького лідера, дана зустріч відбудеться у рамках "Веймарського трикутника" — діалог між трьома країнами після того, як Туск знову став прем'єр-міністром Польщі. 

Нагадаємо, Макрон знову підтвердив намір розмістити французькі військові сили на українській території. Коментуючи це, депутат Євген Петруняк зазначив, що наразі на фронті дійсно існує суттєвий дефіцит людей. Однак навіть введення іноземних військ в Україну навряд чи чимось допоможе. 

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15:35 Жозе Моурінью вибрав клуб, який має намір очолити

15:32 Fitch переглянув прогноз зростання світової економіки — що змінилось

Оновлено

15:19 ГУР організувало збій в системі онлайн-голосування на виборах в Росії, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:15 Двоє одеських посадовців загинули унаслідок ранкового удару — ЗМІ

15:13 У Львові засудили двох чоловіків, які ґвалтували дитину — один з них її батько

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10:32 Нардеп розповів, чому введення іноземних військ не допоможе Україні

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10:21 Братчук прокоментував можливість відправлення іноземних військ в Україну

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08:06 Чи відправить Франція свої війська в Україну — ефір Новини.LIVE

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03:08 Адвокат розповів, як можна ефективно і в рамках закону боротися з ухилянтами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

00:03 В Легіоні "Свобода Росії" закликали цивільних до евакуації з Бєлгорода та Курська

14 березня 2024
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20:13 Чи рухне економіка без податкової реформи — ефір Новини.LIVE

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19:53 Юрист пояснив, як працює система "Оберіг" і чи можна з неї видалитися

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