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Шольц, Макрон и Туск встречаются в Берлине — ефир Новини.LIVE

Шольц, Макрон и Туск встречаются в Берлине — ефир Новини.LIVE

15 марта 2024 г. 15:06

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15:06 Шольц, Макрон и Туск встречаются в Берлине — ефир Новини.LIVE

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10:32 Нардеп рассказал, почему введение иностранных войск не поможет Украине

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10:21 Братчук прокомментировал вероятность отправки иностранных войск в Украину

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08:06 Отправит ли Франция свои войска в Украину — эфир Новини.LIVE

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03:08 Адвокат рассказал, как можно эффективно и в рамках закона бороться с уклонистами

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00:03 В Легионе "Свобода России" призвали гражданских к эвакуации из Белгорода и Курска

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20:13 Рухнет ли экономика без налоговой реформы — эфир Новини.LIVE

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19:53 Юрист объяснил, как работает система "Оберіг" и можно ли из нее удалиться

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18:05 Эксперт рассказал о четырех страхах военнообязанных перед мобилизацией

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17:34 Как будет проходить демобилизация и кто останется на фронте — ответ экспертов

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15:06 Шольц, Макрон и Туск встречаются в Берлине — ефир Новини.LIVE

Text

10:32 Нардеп рассказал, почему введение иностранных войск не поможет Украине

Text

10:21 Братчук прокомментировал вероятность отправки иностранных войск в Украину

Text

08:06 Отправит ли Франция свои войска в Украину — эфир Новини.LIVE

Text

03:08 Адвокат рассказал, как можно эффективно и в рамках закона бороться с уклонистами

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

00:03 В Легионе "Свобода России" призвали гражданских к эвакуации из Белгорода и Курска

14 марта 2024
Text

20:13 Рухнет ли экономика без налоговой реформы — эфир Новини.LIVE

Text

19:53 Юрист объяснил, как работает система "Оберіг" и можно ли из нее удалиться

Text

18:05 Эксперт рассказал о четырех страхах военнообязанных перед мобилизацией

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17:34 Как будет проходить демобилизация и кто останется на фронте — ответ экспертов

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Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Польши Дональд Туск встретятся в Берлине в пятницу, 15 марта. Цель встречи — разрешить разногласия, в частности, из-за позиции по поводу поддержки Украины.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Встреча лидеров в Берлине

Как известно, сначала Макрон встретится с Шольцом для двустороннего разговора, затем к лидерам присоединится Туск. Стороны планируют снизить определенную напряженность в отношениях с тех пор, как Макрон заявил о возможности отправки иностранных войск в Украину.

По словам немецкого лидера, данная встреча состоится в рамках "Веймарского треугольника" — диалог между тремя странами после того, как Туск снова стал премьер-министром Польши.

Напомним, Макрон снова подтвердил намерение разместить французские военные силы на украинской территории. Комментируя это, депутат Евгений Петруняк отметил, что на фронте действительно существует существенный дефицит людей. Однако даже введение иностранных войск в Украину вряд ли чем-нибудь поможет.

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15:07 Проверен в экстремальных условиях на Донетчине — пограничники показали своего "боевого дракона"

15:03 Швеция пообещала предоставить 30 млн евро на закупку боеприпасов для Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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00:03 В Легионе "Свобода России" призвали гражданских к эвакуации из Белгорода и Курска

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