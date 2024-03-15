Шольц, Макрон и Туск встречаются в Берлине — ефир Новини.LIVE

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Польши Дональд Туск встретятся в Берлине в пятницу, 15 марта. Цель встречи — разрешить разногласия, в частности, из-за позиции по поводу поддержки Украины.

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Встреча лидеров в Берлине

Как известно, сначала Макрон встретится с Шольцом для двустороннего разговора, затем к лидерам присоединится Туск. Стороны планируют снизить определенную напряженность в отношениях с тех пор, как Макрон заявил о возможности отправки иностранных войск в Украину.

По словам немецкого лидера, данная встреча состоится в рамках "Веймарского треугольника" — диалог между тремя странами после того, как Туск снова стал премьер-министром Польши.

Напомним, Макрон снова подтвердил намерение разместить французские военные силы на украинской территории. Комментируя это, депутат Евгений Петруняк отметил, что на фронте действительно существует существенный дефицит людей. Однако даже введение иностранных войск в Украину вряд ли чем-нибудь поможет.