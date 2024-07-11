Саміт НАТО у Вашингтоні — ефір Новини.LIVE

У Вашингтоні триває саміт країн-членів Північноаталнтичного альянсу (НАТО). Серед важливих питань, які розглядають його учасники, є війна Росії проти України та допомога нашій державі у протидії агресору.

Подивитися ефір можна буде о 14:30 за посиланням.

Про що ефір

Сполучені Штати приймають лідерів держав-союзників у своїй столиці, Вашингтоні. Серед важливих питань, які розглядатимуть учасники саміту — допомога Україні у її боротьбі проти російського агресора.

На полях саміту працюють також і Новини.LIVE. Нашы кореспонденти оперативно повідомлятимуть про перебіг саміту та важливі рішення, прийняті під час його проведення.

Раніше ми повідомляли, що у столиці Сполучених Штатів відбувається 75-й ювілейний саміт НАТО, добігає кінця другий день заходу. Тут зустрічаються світові лідери делегації з різних країн світу, аби донести важливість безпеки у світі та як її забезпечити.

Нагадаємо, країни Північноатлантичного альянсу заявили, що продовжуватимуть надавати Україні допомогу у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії. Зокрема, лідери зобов'язуються надати фінансування на суму 40 мільярдів євро упродовж наступного року. Також в Альянсі перерахували, що входить у допомогу нашій державі.