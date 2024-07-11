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Саміт НАТО у Вашингтоні — ефір Новини.LIVE

Саміт НАТО у Вашингтоні — ефір Новини.LIVE

11 липня 2024 р. 14:33

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14:33 Саміт НАТО у Вашингтоні — ефір Новини.LIVE

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12:45 Зеркаль попередила українців, що очікувати полегшення в енергетиці не варто

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12:27 Лікар "Охматдиту" повідомив про часткове відновлення роботи медзакладу

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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14:33 Саміт НАТО у Вашингтоні — ефір Новини.LIVE

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14:15 Експерт пояснив, коли повернуться дні без відключень світла

Text

14:11 Підсумки другого дня саміту НАТО у Вашингтоні — ексклюзив Новини.LIVE

Text

13:03 Надходження F-16 в Україну та другий Саміт миру — ефір Новини.LIVE

Text

12:45 Зеркаль попередила українців, що очікувати полегшення в енергетиці не варто

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:27 Лікар "Охматдиту" повідомив про часткове відновлення роботи медзакладу

Text

12:15 Останні новини з ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні — ексклюзив Новини.LIVE

Text

12:02 Помічниця Залужного розповіла, як відпочивав "залізний генерал" та чи були в нього вихідні

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10:57 Оновлення даних — нардеп допустив ймовірність продовження термінів

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10:52 Сторінки Залужного в соцмережах — хто писав пости та який образ створювали

У Вашингтоні триває саміт країн-членів Північноаталнтичного альянсу (НАТО). Серед важливих питань, які розглядають його учасники, є війна Росії проти України та допомога нашій державі у протидії агресору.

Подивитися ефір можна буде о 14:30 за посиланням.

Про що ефір

Сполучені Штати приймають лідерів держав-союзників у своїй столиці, Вашингтоні. Серед важливих питань, які розглядатимуть учасники саміту — допомога Україні у її боротьбі проти російського агресора.

На полях саміту працюють також і Новини.LIVE. Нашы кореспонденти оперативно повідомлятимуть про перебіг саміту та важливі рішення, прийняті під час його проведення.

Раніше ми повідомляли, що у столиці Сполучених Штатів відбувається 75-й ювілейний саміт НАТО, добігає кінця другий день заходу. Тут зустрічаються світові лідери делегації з різних країн світу, аби донести важливість безпеки у світі та як її забезпечити. 

Нагадаємо, країни Північноатлантичного альянсу заявили, що продовжуватимуть надавати Україні допомогу у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії. Зокрема, лідери зобов'язуються надати фінансування на суму 40 мільярдів євро упродовж наступного року. Також в Альянсі перерахували, що входить у допомогу нашій державі.

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14:53 На Буковині перевізника викрили на допомозі ухилянтам — деталі

14:45 Кому не виписуватимуть штрафи за неоновлення даних

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:39 Українські дрони знищили російський "Солнцепьок" — бійці показали відео

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