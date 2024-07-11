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Саммит НАТО в Вашингтоне — эфир Новини.LIVE

Саммит НАТО в Вашингтоне — эфир Новини.LIVE

11 июля 2024 г. 14:33

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14:33 Саммит НАТО в Вашингтоне — эфир Новини.LIVE

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14:15 Эксперт объяснил, когда вернутся дни без отключений света

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14:11 Итоги второго дня саммита НАТО в Вашингтоне эксклюзив Новини.LIVE

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13:03 Поступление F-16 в Украину и второй Саммит мира — эфир Новини.LIVE

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12:45 Зеркаль предупредила украинцев, что ждать облегчения в энергетике не стоит

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12:27 Врач "Охматдета" сообщил о частичном возобновлении работы медучреждения

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12:15Последние новости с юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне — эксклюзив Новини.LIVE

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12:02 Помощница Залужного рассказала, как отдыхал "железный генерал" и были ли у него выходные

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10:57 Обновление данных — нардеп допустил вероятность продления сроков

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10:52 Страницы Залужного в соцсетях — кто писал посты и какой образ создавали

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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14:33 Саммит НАТО в Вашингтоне — эфир Новини.LIVE

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14:15 Эксперт объяснил, когда вернутся дни без отключений света

Text

14:11 Итоги второго дня саммита НАТО в Вашингтоне эксклюзив Новини.LIVE

Text

13:03 Поступление F-16 в Украину и второй Саммит мира — эфир Новини.LIVE

Text

12:45 Зеркаль предупредила украинцев, что ждать облегчения в энергетике не стоит

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:27 Врач "Охматдета" сообщил о частичном возобновлении работы медучреждения

Text

12:15 Последние новости с юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне — эксклюзив Новини.LIVE

Text

12:02 Помощница Залужного рассказала, как отдыхал "железный генерал" и были ли у него выходные

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10:57 Обновление данных — нардеп допустил вероятность продления сроков

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10:52 Страницы Залужного в соцсетях — кто писал посты и какой образ создавали

В Вашингтоне продолжается саммит стран-членов Североатлантического альянса (НАТО). Среди важных вопросов, которые рассматривают его участники, есть война России против Украины и помощь нашему государству в противодействии агрессору.

Посмотреть эфир можно будет в 14:30 по ссылке.

О чем эфир

Соединенные Штаты принимают лидеров государств-союзников в своей столице, Вашингтоне. Среди важных вопросов, которые будут рассматривать участники саммита — помощь Украине в ее борьбе против российского агрессора.

На полях саммита работают также Новини.LIVE. Наши корреспонденты будут оперативно сообщать о ходе саммита и важных решениях, принятых во время его проведения.

Ранее мы сообщали, что в столице Соединенных Штатов проходит 75-й юбилейный саммит НАТО, подходит к концу второй день мероприятия. Здесь встречаются мировые лидеры делегации из разных стран мира, чтобы донести важность безопасности в мире и как ее обеспечить.

Напомним, страны Североатлантического альянса заявили, что будут продолжать оказывать Украине помощь в связи с полномасштабным вторжением России. В частности, лидеры обязуются предоставить финансирование на сумму 40 миллиардов евро в течение следующего года. Также в Альянсе перечислили, что входит в помощь нашему государству.

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15:12 Во Львове состоялся спектакль, посвященный полку "Азов"

15:03 Кулеба рассказал о первой партии истребителей F-16 для Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:02 Еще пять пляжей Одессы официально открыты для отдыхающих — какие именно

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14:33 Саммит НАТО в Вашингтоне — эфир Новини.LIVE

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14:15 Эксперт объяснил, когда вернутся дни без отключений света

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14:11 Итоги второго дня саммита НАТО в Вашингтоне эксклюзив Новини.LIVE

Text

13:03 Поступление F-16 в Украину и второй Саммит мира — эфир Новини.LIVE

Text

12:45 Зеркаль предупредила украинцев, что ждать облегчения в энергетике не стоит

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:27 Врач "Охматдета" сообщил о частичном возобновлении работы медучреждения

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12:15 Последние новости с юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне — эксклюзив Новини.LIVE

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