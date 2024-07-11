Саммит НАТО в Вашингтоне — эфир Новини.LIVE

В Вашингтоне продолжается саммит стран-членов Североатлантического альянса (НАТО). Среди важных вопросов, которые рассматривают его участники, есть война России против Украины и помощь нашему государству в противодействии агрессору.

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Соединенные Штаты принимают лидеров государств-союзников в своей столице, Вашингтоне. Среди важных вопросов, которые будут рассматривать участники саммита — помощь Украине в ее борьбе против российского агрессора.

На полях саммита работают также Новини.LIVE. Наши корреспонденты будут оперативно сообщать о ходе саммита и важных решениях, принятых во время его проведения.

Ранее мы сообщали, что в столице Соединенных Штатов проходит 75-й юбилейный саммит НАТО, подходит к концу второй день мероприятия. Здесь встречаются мировые лидеры делегации из разных стран мира, чтобы донести важность безопасности в мире и как ее обеспечить.

Напомним, страны Североатлантического альянса заявили, что будут продолжать оказывать Украине помощь в связи с полномасштабным вторжением России. В частности, лидеры обязуются предоставить финансирование на сумму 40 миллиардов евро в течение следующего года. Также в Альянсе перечислили, что входит в помощь нашему государству.