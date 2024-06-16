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Саміт миру, пакет військової допомоги від Італії та умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Саміт миру, пакет військової допомоги від Італії та умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

16 червня 2024 р. 09:00

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09:00 Саміт миру, пакет військової допомоги від Італії та умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

15 червня 2024
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22:30 Потужні підсумки першого дня Саміту миру — ексклюзив Новини.LIVE

Text

17:23 Кабмін ухвалив нові рішення щодо мобілізації працівників аграрного сектору — що відомо

Text

16:52 На Саміт миру у Швейцарії приїхали російські журналісти — ексклюзив Новини.LIVE

Text

11:25 Командир групи Крила Омеги заявив, що західні БпЛА не готові до війни в Україні

14 червня 2024
Text

23:04 Прощання з військовою Шурою Рязанцевою та де частіше вимикатимуть світло — головні новини 14 червня

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21:33 Устенко пояснив, чому Росія подібна до СРСР напередодні розпаду

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21:08 Глобальний саміт миру стартує вже незабаром — ексклюзивний репортаж Новини.LIVE

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Під час прямого ефіру Ранок.LIVE 16 червня ви почуєте думки експертів про події в Україні та світі. У студії обговорять такі важливі теми Глобального саміту миру в Швейцарії та відсутність Китаю на ньому, умови Володимира Зеленського щодо завершення війни та новий пакет військової допомоги від Італії.

Про це і не тільки в прямому ефірі Ранок.LIVE у неділю о 09:00.

Основні теми ефіру

У неділю, 16 червня, у прямому ефірі Ранок.LIVE будуть підведені підсумки першого робочого дня на Глобальному саміті миру, який розпочався учора у швейцарському місті Бюргеншток. На ньому Зеленський назвав умови завершення війни.

Також у студії обговорять заяву США щодо відсутності Китаю на саміті та новий пакет військової допомоги для України від Італії.

Важливою темою також є обговорення Президента України із Президентом Кенії створення хабів для зерна в портах Африки.

Про це все політики та спеціалісти разом із ведучими поспілкуються сьогодні у студії Новини.LIVE.

Раніше ми писали, що у швейцарському місті місті Бюргеншток завершився перший день роботи Глобального саміту миру, учасники якого намагаютья знайти спосіб припинити агресивну війну Росії проти нашої держави. Під час групового фотографування багато учасників вигукнуле знамените патріотичне гасло: "Слава Україні! Героям Слава!".

Нагадаємо, журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець розповіла про перший день Глобального саміту миру у Швейцарії. Також вона розповіла, що відомо про наступний саміт миру.

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08:00 Узимку світло може бути лише по 5–6 годин на добу, — гендиректор YASNO

07:49 ЗСУ продовжують знищувати загарбників—Генштаб оновив дані втрат противника

07:36 На Саміті миру не обговорили мирний план Путіна — яка причина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг брухту у червні

06:30 Ціни на ячмінь в Україні — скільки коштує тонна зерна в червні

06:10 Черги на кордоні України — на яких КПП ранок почався із заторів

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23:04 Прощання з військовою Шурою Рязанцевою та де частіше вимикатимуть світло — головні новини 14 червня

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21:33 Устенко пояснив, чому Росія подібна до СРСР напередодні розпаду

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21:08 Глобальний саміт миру стартує вже незабаром — ексклюзивний репортаж Новини.LIVE

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19:48 На Берковецькому кладовищі у Києві попрощалися із військовою Шурою Рязанцевою

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19:20 У Берліні ухвалили рішення щодо відновлення Маріуполя — Андрющенко повідомив подробиці