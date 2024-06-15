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Потужні підсумки першого дня Саміту миру — ексклюзив Новини.LIVE

Потужні підсумки першого дня Саміту миру — ексклюзив Новини.LIVE

15 червня 2024 р. 22:30

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22:30 Потужні підсумки першого дня Саміту миру — ексклюзив Новини.LIVE

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16:52 На Саміт миру у Швейцарії приїхали російські журналісти — ексклюзив Новини.LIVE

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21:33 Устенко пояснив, чому Росія подібна до СРСР напередодні розпаду

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21:08 Глобальний саміт миру стартує вже незабаром — ексклюзивний репортаж Новини.LIVE

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19:48 На Берковецькому кладовищі у Києві попрощалися із військовою Шурою Рязанцевою

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19:20 У Берліні ухвалили рішення щодо відновлення Маріуполя — Андрющенко повідомив подробиці

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17:55 Безпекові угоді на G7 та збір за економічне бронювання — ефір Новини.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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22:30 Потужні підсумки першого дня Саміту миру — ексклюзив Новини.LIVE

Text

17:23 Кабмін ухвалив нові рішення щодо мобілізації працівників аграрного сектору — що відомо

Text

16:52 На Саміт миру у Швейцарії приїхали російські журналісти — ексклюзив Новини.LIVE

Text

11:25 Командир групи Крила Омеги заявив, що західні БпЛА не готові до війни в Україні

14 червня 2024
Text

23:04 Прощання з військовою Шурою Рязанцевою та де частіше вимикатимуть світло — головні новини 14 червня

Text

21:33 Устенко пояснив, чому Росія подібна до СРСР напередодні розпаду

Text

21:08 Глобальний саміт миру стартує вже незабаром — ексклюзивний репортаж Новини.LIVE

Text

19:48 На Берковецькому кладовищі у Києві попрощалися із військовою Шурою Рязанцевою

Text

19:20 У Берліні ухвалили рішення щодо відновлення Маріуполя — Андрющенко повідомив подробиці

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17:55 Безпекові угоді на G7 та збір за економічне бронювання — ефір Новини.LIVE

Журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець розповіла про перший день Глобального саміту миру у Швейцарії. Також вона розповіла, що відомо про наступний саміт миру.

Свої спостереження Галина Остаповець описала в прямому ефірі Новини.LIVE у суботу, 15 червня.

Перший день Глобального саміту миру

"Дуже сильно відчувається підтримка України, і дуже сильно відчувається інтерес усього світу, усіх континентів до закінчення війни в Україні", — зазначила Остаповець.

Журналістка зазначила, що всі хочуть, щоб ця війна закінчилася, і не на умовах Російської Федерації. Про це свідчить низка виступів передових світових лідерів.

"Нагадаю, що реєструвалася 101 країна разом з міжнародними організаціями. Загалом були присутні 92 країни і більшість із них були представлені лідерами цих країн", — розповіла Остаповець. 

На Саміті присутні лідери G7. Всы вони висловили свою підтримку українській Формулі миру у закінченні цієї війни.

Нагадаємо, у Швейцарії сьогодні розпочався дводенний Глобальний саміт миру. Кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця подій оперативно інформує про найголовніші події та заяви.

У рамках саміту у Швейцарії Зеленський провів зустріч з Вселенським Патріархом Варфоломієм. Він подякував за молитви за мир і допомогу українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.

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23:00 Слава Україні! Героям слава! — учасники Саміту миру завершили перший день роботи

22:43 Голова МЗС Італії заявив про надання Україні нового пакета допомоги — промова Таяні на Саміті миру

22:25 Ціни на пальне в Україні — якими будуть ціни на АЗС завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:20 Безпекова угода з США — на які гарантії може розраховувати Україна в наступні 10 років

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