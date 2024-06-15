Потужні підсумки першого дня Саміту миру — ексклюзив Новини.LIVE

Журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець розповіла про перший день Глобального саміту миру у Швейцарії. Також вона розповіла, що відомо про наступний саміт миру.

Свої спостереження Галина Остаповець описала в прямому ефірі Новини.LIVE у суботу, 15 червня.

Перший день Глобального саміту миру

"Дуже сильно відчувається підтримка України, і дуже сильно відчувається інтерес усього світу, усіх континентів до закінчення війни в Україні", — зазначила Остаповець.

Журналістка зазначила, що всі хочуть, щоб ця війна закінчилася, і не на умовах Російської Федерації. Про це свідчить низка виступів передових світових лідерів.

"Нагадаю, що реєструвалася 101 країна разом з міжнародними організаціями. Загалом були присутні 92 країни і більшість із них були представлені лідерами цих країн", — розповіла Остаповець.

На Саміті присутні лідери G7. Всы вони висловили свою підтримку українській Формулі миру у закінченні цієї війни.

Нагадаємо, у Швейцарії сьогодні розпочався дводенний Глобальний саміт миру. Кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця подій оперативно інформує про найголовніші події та заяви.

У рамках саміту у Швейцарії Зеленський провів зустріч з Вселенським Патріархом Варфоломієм. Він подякував за молитви за мир і допомогу українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.