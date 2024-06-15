Мощные итоги первого дня Саммита мира — эксклюзив Новини.LIVE

Журналист Новини.LIVE Галина Остаповец рассказала о первом дне Глобального саммита мира в Швейцарии. Также она рассказала, что известно о следующем саммите мира.

Свои наблюдения Галина Остаповец описала в прямом эфире Новини.LIVE в субботу, 15 июня.

Первый день Глобального саммита мира

"Очень сильно чувствуется поддержка Украины и очень сильно чувствуется интерес всего мира, всех континентов к окончанию войны в Украине", — отметила Остаповец.

Журналист отметила, что все хотят, чтобы эта война закончилась и не на условиях Российской Федерации. Об этом свидетельствует ряд выступлений передовых мировых лидеров.

"Напомню, что регистрировалась 101 страна вместе с международными организациями. Всего присутствовало 92 страны и большинство из них были представлены лидерами этих стран", — рассказала Остаповец.

На Саммите присутствуют лидеры G7. Все они выразили свою поддержку украинской Формуле мира в окончании этой войны.

Напомним, в Швейцарии сегодня начался двухдневный Глобальный саммит мира. Корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий оперативно информирует о самых главных событиях и заявлениях.

В рамках саммита в Швейцарии Зеленский провел встречу с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Он поблагодарил за молитвы за мир и помощь украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.