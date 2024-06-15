Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Мощные итоги первого дня Саммита мира — эксклюзив Новини.LIVE arrow
Мощные итоги первого дня Саммита мира — эксклюзив Новини.LIVE

Мощные итоги первого дня Саммита мира — эксклюзив Новини.LIVE

15 июня 2024 г. 22:30

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

22:30 Мощные итоги первого дня Саммита мира — эксклюзив Новини.LIVE

Text

17:23 Кабмин принял новые решения по мобилизации работников аграрного сектора — что известно

Text

16:52 На Саммит мира в Швейцарии приехали российские журналисты — эксклюзив Новини.LIVE

Text

11:25 Командир группы Крылья Омеги заявил, что западные БпЛА не готовы к войне в Украине

14 июня 2024
Text

23:04 Прощание с военной Шурой Рязанцевой и где будут чаще выключать свет — главные новости 14 июня

Text

21:33 Устенко объяснил, почему Россия подобна СССР накануне распада

Text

21:08 Глобальный саммит мира стартует уже в скором времени — эксклюзивный репортаж Новини.LIVE

Text

19:48 На Берковецком кладбище в Киеве попрощались с военной Шурой Рязанцевой

Text

19:20 В Берлине приняли решение о восстановлении Мариуполя — Андрющенко сообщил подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:55 Соглашения о безопасности на G7 и сбор за экономическое бронирование — эфир Новини.LIVE

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

22:30 Мощные итоги первого дня Саммита мира — эксклюзив Новини.LIVE

Text

17:23 Кабмин принял новые решения по мобилизации работников аграрного сектора — что известно

Text

16:52 На Саммит мира в Швейцарии приехали российские журналисты — эксклюзив Новини.LIVE

Text

11:25 Командир группы Крылья Омеги заявил, что западные БпЛА не готовы к войне в Украине

14 июня 2024
Text

23:04 Прощание с военной Шурой Рязанцевой и где будут чаще выключать свет — главные новости 14 июня

Text

21:33 Устенко объяснил, почему Россия подобна СССР накануне распада

Text

21:08 Глобальный саммит мира стартует уже в скором времени — эксклюзивный репортаж Новини.LIVE

Text

19:48 На Берковецком кладбище в Киеве попрощались с военной Шурой Рязанцевой

Text

19:20 В Берлине приняли решение о восстановлении Мариуполя — Андрющенко сообщил подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:55 Соглашения о безопасности на G7 и сбор за экономическое бронирование — эфир Новини.LIVE

Журналист Новини.LIVE Галина Остаповец рассказала о первом дне Глобального саммита мира в Швейцарии. Также она рассказала, что известно о следующем саммите мира.

Свои наблюдения Галина Остаповец описала в прямом эфире Новини.LIVE в субботу, 15 июня.

Первый день Глобального саммита мира

"Очень сильно чувствуется поддержка Украины и очень сильно чувствуется интерес всего мира, всех континентов к окончанию войны в Украине", — отметила Остаповец.

Журналист отметила, что все хотят, чтобы эта война закончилась и не на условиях Российской Федерации. Об этом свидетельствует ряд выступлений передовых мировых лидеров.

"Напомню, что регистрировалась 101 страна вместе с международными организациями. Всего присутствовало 92 страны и большинство из них были представлены лидерами этих стран", — рассказала Остаповец.

На Саммите присутствуют лидеры G7. Все они выразили свою поддержку украинской Формуле мира в окончании этой войны.

Напомним, в Швейцарии сегодня начался двухдневный Глобальный саммит мира. Корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий оперативно информирует о самых главных событиях и заявлениях.

В рамках саммита в Швейцарии Зеленский провел встречу с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Он поблагодарил за молитвы за мир и помощь украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

23:58 В Киеве возле Центрального железнодорожного вокзала сносят McDonald's

23:58 Какие болезни позвоночника являются основанием для освобождения от службы — в Минобороны ответили

23:55 Графики отключений — будет ли Одесчина 16 июня со светом

23:51 Отключение света в Киеве — в Укрэнерго утешили жителей города прогнозом на завтра

23:35 Графики отключения света во Львове — какой прогноз на воскресенье

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:30 Стало известно, в какие часы будут выключать свет в Харькове на следующей неделе

23:10 В Полтаве прозвучала серия взрывов — город под ударом баллистики

23:00 Слава Украине! Героям слава! — участники Саммита мира завершили первый день работы

22:43 Глава МИД Италии заявил о предоставлении Украине нового пакета помощи — речь Таяни на Саммите мира

Text

22:30 Мощные итоги первого дня Саммита мира — эксклюзив Новини.LIVE

23:58 В Киеве возле Центрального железнодорожного вокзала сносят McDonald's

23:58 Какие болезни позвоночника являются основанием для освобождения от службы — в Минобороны ответили

23:55 Графики отключений — будет ли Одесчина 16 июня со светом

23:51 Отключение света в Киеве — в Укрэнерго утешили жителей города прогнозом на завтра

23:35 Графики отключения света во Львове — какой прогноз на воскресенье

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:30 Стало известно, в какие часы будут выключать свет в Харькове на следующей неделе

23:10 В Полтаве прозвучала серия взрывов — город под ударом баллистики

23:00 Слава Украине! Героям слава! — участники Саммита мира завершили первый день работы

22:43 Глава МИД Италии заявил о предоставлении Украине нового пакета помощи — речь Таяни на Саммите мира

22:25 Цены на горючее в Украине — какими будут цены на АЗС завтра

Эксклюзив

21:35 Как изменилась работа онлайн-платформ такси через два месяца после расследования "Наша Справа"

Новость с видео

06:10 Мирный саммит в Швейцарии — каких результатов ожидает Украина

05:23 Рынок труда в июне — кому в Украине предлагают зарплату в 600 тысяч гривен

05:22 Первые полгода правления Милея в Аргентине — противоречивое начало и экономический бум

13 июня 2024
Эксклюзив

20:20 Будет ли Украина с хлебом в этом году — проблемы аграриев Одесчины на уборке

11 июня 2024

23:12 Эксперт объяснил разницу ударов РФ по энергетике между 2022 и 2024 годами

20:15 Насколько обоснованы новые цены на электричество — мнение одесситов

12:49 Что происходит на рынке труда в Украине — сколько вакансий и где платят самую большую зарплату

Новость с видео

05:39 В Украине растет количество нападений на ТЦК, а к "охоте" на уклонистов хотят привлечь собак

10 июня 2024
Эксклюзив

23:02 Отключение света будет продолжаться 2-3 года, — все проблемы в энергетике Украины

Text

22:30 Мощные итоги первого дня Саммита мира — эксклюзив Новини.LIVE

Text

17:23 Кабмин принял новые решения по мобилизации работников аграрного сектора — что известно

Text

16:52 На Саммит мира в Швейцарии приехали российские журналисты — эксклюзив Новини.LIVE

Text

11:25 Командир группы Крылья Омеги заявил, что западные БпЛА не готовы к войне в Украине

14 июня 2024
Text

23:04 Прощание с военной Шурой Рязанцевой и где будут чаще выключать свет — главные новости 14 июня

Text

21:33 Устенко объяснил, почему Россия подобна СССР накануне распада

Text

21:08 Глобальный саммит мира стартует уже в скором времени — эксклюзивный репортаж Новини.LIVE

Text

19:48 На Берковецком кладбище в Киеве попрощались с военной Шурой Рязанцевой

Text

19:20 В Берлине приняли решение о восстановлении Мариуполя — Андрющенко сообщил подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:55 Соглашения о безопасности на G7 и сбор за экономическое бронирование — эфир Новини.LIVE