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На Саміт миру у Швейцарії приїхали російські журналісти — ексклюзив Новини.LIVE

На Саміт миру у Швейцарії приїхали російські журналісти — ексклюзив Новини.LIVE

15 червня 2024 р. 16:52

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У Швейцарії у суботу, 15 червня, розпочався дводенний Глобальний саміт миру. На нього завітали, зокрема, російські журналісти.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

Саміт миру у Швейцарії

Серед акредитованих іноземних ЗМІ на Глобальний саміт миру у Швейцарії є журналісти з 500 медіа з усіх країн світу. Зокрема, на заході присутні і росіяни:

  • РИА Новости;
  • Тасс;
  • Коммерсант;
  • Медуза;
  • Дождь.

Як стало відомо кореспондентці Новини.LIVE, присутність росіян на Саміті було жорсткою позицією швейцарців, яку вони пояснили нейтралітетом.

Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Росія може взяти участь у другому Глобальному Саміті миру у Швейцарії. Участь зумовлена тим, що нав'язування Києву Мінських та Будапештських угод не повинно бути.

Крім того, учасники Глобального Саміту миру у Швейцарії ще не узгодили спільну декларацію. При цьому є висока ймовірність, що документ можуть ухвалити без згоди всіх делегатів.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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