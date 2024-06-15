На Саміт миру у Швейцарії приїхали російські журналісти — ексклюзив Новини.LIVE

У Швейцарії у суботу, 15 червня, розпочався дводенний Глобальний саміт миру. На нього завітали, зокрема, російські журналісти.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.
Саміт миру у Швейцарії
Серед акредитованих іноземних ЗМІ на Глобальний саміт миру у Швейцарії є журналісти з 500 медіа з усіх країн світу. Зокрема, на заході присутні і росіяни:
- РИА Новости;
- Тасс;
- Коммерсант;
- Медуза;
- Дождь.
Як стало відомо кореспондентці Новини.LIVE, присутність росіян на Саміті було жорсткою позицією швейцарців, яку вони пояснили нейтралітетом.
Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Росія може взяти участь у другому Глобальному Саміті миру у Швейцарії. Участь зумовлена тим, що нав'язування Києву Мінських та Будапештських угод не повинно бути.
Крім того, учасники Глобального Саміту миру у Швейцарії ще не узгодили спільну декларацію. При цьому є висока ймовірність, що документ можуть ухвалити без згоди всіх делегатів.