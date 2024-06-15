У Швейцарії у суботу, 15 червня, розпочався дводенний Глобальний саміт миру. На нього завітали, зокрема, російські журналісти.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

Саміт миру у Швейцарії

Серед акредитованих іноземних ЗМІ на Глобальний саміт миру у Швейцарії є журналісти з 500 медіа з усіх країн світу. Зокрема, на заході присутні і росіяни:

РИА Новости;

Тасс;

Коммерсант;

Медуза;

Дождь.

Як стало відомо кореспондентці Новини.LIVE, присутність росіян на Саміті було жорсткою позицією швейцарців, яку вони пояснили нейтралітетом.

Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Росія може взяти участь у другому Глобальному Саміті миру у Швейцарії. Участь зумовлена тим, що нав'язування Києву Мінських та Будапештських угод не повинно бути.

Крім того, учасники Глобального Саміту миру у Швейцарії ще не узгодили спільну декларацію. При цьому є висока ймовірність, що документ можуть ухвалити без згоди всіх делегатів.