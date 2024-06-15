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На Саммит мира в Швейцарии приехали российские журналисты — эксклюзив Новини.LIVE

На Саммит мира в Швейцарии приехали российские журналисты — эксклюзив Новини.LIVE

15 июня 2024 г. 16:52

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В Швейцарии в субботу, 15 июня, начался двухдневный Глобальный саммит мира. Его посетили, в частности, российские журналисты.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

Саммит мира в Швейцарии

Среди аккредитованных иностранных СМИ на Глобальный саммит мира в Швейцарии журналисты из 500 медиа из всех стран мира. В частности, на мероприятии присутствуют и россияне:

  • РИА Новости;
  • Тасс;
  • Коммерсант;
  • Медуза;
  • Дождь.

Как стало известно корреспонденту Новини.LIVE, присутствие россиян на Саммите было жесткой позицией швейцарцев, которую они объяснили нейтралитетом.

Ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Россия может принять участие во втором Глобальном Саммите мира в Швейцарии. Участие обусловлено тем, что навязывание Киеву Минских и Будапештских соглашений не должно быть.

Кроме того, участники Глобального саммита мира в Швейцарии еще не согласовали совместную декларацию. При этом высока вероятность, что документ могут принять без согласия всех делегатов.

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17:55 Соглашения о безопасности на G7 и сбор за экономическое бронирование — эфир Новини.LIVE

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