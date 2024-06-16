Саммит мира, пакет военной помощи от Италии и условия завершения войны — эфир Ранок.LIVE.

Во время прямого эфира Ранок.LIVE 16 июня вы услышите мнения экспертов о событиях в Украине и мире. В студии обсудят важные темы Глобального саммита мира в Швейцарии и отсутствие Китая на нем, условия Владимира Зеленского по завершению войны и новый пакет военной помощи от Италии.

Об этом и не только в прямом эфире Ранок.LIVE в воскресенье в 09:00.

Основные темы эфира

В воскресенье, 16 июня, в прямом эфире Ранок.LIVE будут подведены итоги первого рабочего дня на Глобальном саммите мира, начавшемся вчера в швейцарском городе Бюргеншток. На нем Зеленский назвал условия завершения войны.

Также в студии обсудят заявление США об отсутствии Китая на саммите и новый пакет военной помощи для Украины от Италии.

Важной темой является также обсуждение Президента Украины с Президентом Кении создания хабов для зерна в портах Африки.

Об этом всем политики и специалисты вместе с ведущими пообщаются в студии Новини.LIVE.

Ранее мы писали, что в швейцарском городе городе Бюргеншток завершился первый день работы Глобального саммита мира, участники которого пытаются найти способ прекратить агрессивную войну России против нашего государства. Во время групповой фотосъемки многие участники воскликнули знаменитый патриотический лозунг: "Слава Украине! Героям Слава!".

Напомним, журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец рассказала о первом дне Всемирного саммита мира в Швейцарии. Также она рассказала, что известно о предстоящем саммите мира.