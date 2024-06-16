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Саммит мира, пакет военной помощи от Италии и условия завершения войны — эфир Ранок.LIVE.

Саммит мира, пакет военной помощи от Италии и условия завершения войны — эфир Ранок.LIVE.

16 июня 2024 г. 9:00

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09:00 Саммит мира, пакет военной помощи от Италии и условия завершения войны — эфир Ранок.LIVE.

15 июня 2024
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22:30 Мощные итоги первого дня Саммита мира — эксклюзив Новини.LIVE

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17:23 Кабмин принял новые решения по мобилизации работников аграрного сектора — что известно

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16:52 На Саммит мира в Швейцарии приехали российские журналисты — эксклюзив Новини.LIVE

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11:25 Командир группы Крылья Омеги заявил, что западные БпЛА не готовы к войне в Украине

14 июня 2024
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23:04 Прощание с военной Шурой Рязанцевой и где будут чаще выключать свет — главные новости 14 июня

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21:33 Устенко объяснил, почему Россия подобна СССР накануне распада

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21:08 Глобальный саммит мира стартует уже в скором времени — эксклюзивный репортаж Новини.LIVE

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19:48 На Берковецком кладбище в Киеве попрощались с военной Шурой Рязанцевой

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19:20 В Берлине приняли решение о восстановлении Мариуполя — Андрющенко сообщил подробности

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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09:00 Саммит мира, пакет военной помощи от Италии и условия завершения войны — эфир Ранок.LIVE.

15 июня 2024
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22:30 Мощные итоги первого дня Саммита мира — эксклюзив Новини.LIVE

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17:23 Кабмин принял новые решения по мобилизации работников аграрного сектора — что известно

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16:52 На Саммит мира в Швейцарии приехали российские журналисты — эксклюзив Новини.LIVE

Text

11:25 Командир группы Крылья Омеги заявил, что западные БпЛА не готовы к войне в Украине

14 июня 2024
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23:04 Прощание с военной Шурой Рязанцевой и где будут чаще выключать свет — главные новости 14 июня

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21:33 Устенко объяснил, почему Россия подобна СССР накануне распада

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21:08 Глобальный саммит мира стартует уже в скором времени — эксклюзивный репортаж Новини.LIVE

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19:48 На Берковецком кладбище в Киеве попрощались с военной Шурой Рязанцевой

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Во время прямого эфира Ранок.LIVE 16 июня вы услышите мнения экспертов о событиях в Украине и мире. В студии обсудят важные темы Глобального саммита мира в Швейцарии и отсутствие Китая на нем, условия Владимира Зеленского по завершению войны и новый пакет военной помощи от Италии.

Об этом и не только в прямом эфире Ранок.LIVE в воскресенье в 09:00.

Основные темы эфира

В воскресенье, 16 июня, в прямом эфире Ранок.LIVE будут подведены итоги первого рабочего дня на Глобальном саммите мира, начавшемся вчера в швейцарском городе Бюргеншток. На нем Зеленский назвал условия завершения войны.

Также в студии обсудят заявление США об отсутствии Китая на саммите и новый пакет военной помощи для Украины от Италии.

Важной темой является также обсуждение Президента Украины с Президентом Кении создания хабов для зерна в портах Африки.

Об этом всем политики и специалисты вместе с ведущими пообщаются в студии Новини.LIVE.

Ранее мы писали, что в швейцарском городе городе Бюргеншток завершился первый день работы Глобального саммита мира, участники которого пытаются найти способ прекратить агрессивную войну России против нашего государства. Во время групповой фотосъемки многие участники воскликнули знаменитый патриотический лозунг: "Слава Украине! Героям Слава!".

Напомним, журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец рассказала о первом дне Всемирного саммита мира в Швейцарии. Также она рассказала, что известно о предстоящем саммите мира.

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07:49 ВСУ продолжают уничтожать захватчиков — Генштаб обновил данные потерь противника

07:36 На Саммите мира не обсудили мирный план Путина — какая причина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг лома в июне

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