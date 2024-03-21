Салліван прокоментував затягування з допомогою Україні від США

Радник з національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джейк Салліван висловився щодо ситуації з допомогою Україні. За його словами, не потрібно обговорювати план Б, адже він впевнений, що вдасться обіграти план А.

Про це Джейк Салліван повідомив під час спільної пресконференції з очільником Офісу Президента Андрієм Єрмаком у середу, 20 березня.

Допомога Україні від США

"Часові рамки вже затягнулися, і я це знаю, і ви це знаєте. Я не збираюся робити прогнозів щодо того, коли саме це буде зроблено, але ми працюємо над тим, щоб це було якомога швидше. І президент Байден працює над цим щодня, намагаючись просунути цей пакет до Палати представників, але я не можу зробити конкретного прогнозу сьогодні", — зазначив радник нацбезпеки США.

Як відомо, Салліван у середу, 20 березня, відвідав Київ. Він зустрівся з Єрмаком, після чого відбулася спільна пресконференція.

Нагадаємо, що радник нацбезпеки наголосив на підтримці України від США. За його словами, Вашингтон залишається з Києвом від початку повномасштабного вторгнення та надає велику підтримку і "так буде щодня".

Також ми писали, що Джейк Салліван торкнувся теми поставок далекобійних ракет ATACMS. Він відповів, чи отримає Україна таку зброю.