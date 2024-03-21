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Салліван прокоментував затягування з допомогою Україні від США

Салліван прокоментував затягування з допомогою Україні від США

21 березня 2024 р. 04:41

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21:29 Член оборонного комітету заявив, що країнам НАТО необхідно готуватися до війни

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20:57 Загроза нападу Росії на НАТО та чи доцільно ліквідовувати Кримський міст — ефір Новини.LIVE

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19:59 Політолог Балабан відповів, хто винен у дефіциті снарядів в Україні

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Радник з національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джейк Салліван висловився щодо ситуації з допомогою Україні. За його словами, не потрібно обговорювати план Б, адже він впевнений, що вдасться обіграти план А.

Про це Джейк Салліван повідомив під час спільної пресконференції з очільником Офісу Президента Андрієм Єрмаком у середу, 20 березня.

Допомога Україні від США

"Часові рамки вже затягнулися, і я це знаю, і ви це знаєте. Я не збираюся робити прогнозів щодо того, коли саме це буде зроблено, але ми працюємо над тим, щоб це було якомога швидше. І президент Байден працює над цим щодня, намагаючись просунути цей пакет до Палати представників, але я не можу зробити конкретного прогнозу сьогодні", — зазначив радник нацбезпеки США.

Як відомо, Салліван у середу, 20 березня, відвідав Київ. Він зустрівся з Єрмаком, після чого відбулася спільна пресконференція.

Нагадаємо, що радник нацбезпеки наголосив на підтримці України від США. За його словами, Вашингтон залишається з Києвом від початку повномасштабного вторгнення та надає велику підтримку і "так буде щодня".

Також ми писали, що Джейк Салліван торкнувся теми поставок далекобійних ракет ATACMS. Він відповів, чи отримає Україна таку зброю.

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04:50 Ракетна атака на Україну — куди прямують ворожі цілі

Оновлено

04:28 В ОВА заявили про ракетну атаку на Київську область — потужні вибухи

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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23:42 Салліван наголосив на безупинній підтримці України від США

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18:38 Аграрний експерт пояснив, чому Польща та Франція обмежують українську агропродукцію

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