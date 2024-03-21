Салливан прокомментировал затяжку с помощью Украине от США

Советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джейк Салливан высказался по поводу ситуации с помощью Украине. По его словам, не нужно обсуждать план Б, ведь он уверен, что удастся обыграть план А.

Об этом Джейк Салливан сообщил во время совместной пресс-конференции с главой Офиса Президента Андреем Ермаком в среду, 20 марта.

Помощь Украине от США

"Временные рамки уже затянулись, и я это знаю, и вы это знаете. Я не собираюсь делать прогнозы относительно того, когда именно это будет сделано, но мы работаем над тем, чтобы это было как можно скорее. И президент Байден работает над этим каждый день, пытаясь продвинуть этот пакет в Палату представителей, но я не могу сделать конкретного прогноза сегодня" — отметил советник нацбезопасности США.

Как известно, Салливан в среду, 20 марта, посетил Киев. Он встретился с Ермаком, после чего состоялась совместная пресс-конференция.

Напомним, что советник нацбезопасности отметил поддержку Украины от США. По его словам, Вашингтон остается с Киевом с начала полномасштабного вторжения и оказывает большую поддержку и "так будет каждый день".

Также мы писали, что Джейк Салливан затронул тему поставок дальнобойных ракет ATACMS. Он ответил, получит ли Украина такое оружие.