Розслідування вбивства українських військових та підготовка до Великодня — останні новини Німеччини

Як просувається розслідування вбивства двох українських військовослужбовців у торгівельному центрі в Німеччині, чи продовжить уряд країни дію універсального квитка на громадський транспорт та в скільки обійдеться Великодній кошик в Німеччині? Про це та інше в ефірі Вечір.LIVE розповіла спеціальна кореспондентка з Німеччини Дарʼя Нефьодова.

Прямий ефір можна подивитись за посиланням.

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У прямому включенні з Німеччини спеціальна кореспондентка Новини.LIVE Дарʼя Нефьодова розповіла про наступне:

Як просувається розслідування вбивства двох українських військових?

Як на вбивство відреагували в МЗС України та Німеччини?

Що таке Deutschlandticket та чи продовжить уряд країни його дію?

Як українці в Німеччині готуються до Великодня?

У скільки обійдеться Великодній кошик в Німеччині?

Нагадаємо, у німецькому місті Мурнау-ам-Штафельзее в торгівельному центрі було вбито двох українських військових. Наразі затримано підозрюваного — він виявився росіянином.

У ЗСУ встановили особу одного із вбитих — ним виявився боєць 122-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади, що проходив реабілітацію в Німеччині.