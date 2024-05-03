Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Розслідування вбивства українських військових та підготовка до Великодня — останні новини Німеччини arrow
Розслідування вбивства українських військових та підготовка до Великодня — останні новини Німеччини

Розслідування вбивства українських військових та підготовка до Великодня — останні новини Німеччини

03 травня 2024 р. 21:12

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

21:20 Військовий пояснив важливість стандарту якості українських дронів для фронту

Text
Новина з відео

21:12 Розслідування вбивства українських військових та підготовка до Великодня — останні новини Німеччини

Text

20:01 Експерт заявив, що в Україні влітку може настати дефіцит електроенергії

Text

19:41 Євген Дикий прокоментував Слова Скібіцького про можливий "мир" з Росією

Text

17:55Які хвороби не звільняють від мобілізації, Кемерон в Києві та діалог з РФ — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:10 Відставка Джонсона, пресконференція Байдена та допомога Україні — спецефір Новини.LIVE зі США

Text

13:58Дикий назвав місто на Донеччині, яке може стати зоною бойових дій

Text

12:23 Україна поки не має перемовних переваг перед Росією, — нардеп

Text

10:54Журналістам повернуть доступ до Ради, але є нюанс

Text

08:00 Ситуація на Донецькому напрямку та майбутній Саміт Миру — ефір Новини.LIVE

Text

21:20 Військовий пояснив важливість стандарту якості українських дронів для фронту

Text
Новина з відео

21:12 Розслідування вбивства українських військових та підготовка до Великодня — останні новини Німеччини

Text

20:01 Експерт заявив, що в Україні влітку може настати дефіцит електроенергії

Text

19:41 Євген Дикий прокоментував Слова Скібіцького про можливий "мир" з Росією

Text

17:55 Які хвороби не звільняють від мобілізації, Кемерон в Києві та діалог з РФ — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:10 Відставка Джонсона, пресконференція Байдена та допомога Україні — спецефір Новини.LIVE зі США

Text

13:58 Дикий назвав місто на Донеччині, яке може стати зоною бойових дій

Text

12:23 Україна поки не має перемовних переваг перед Росією, — нардеп

Text

10:54 Журналістам повернуть доступ до Ради, але є нюанс

Text

08:00 Ситуація на Донецькому напрямку та майбутній Саміт Миру — ефір Новини.LIVE

Як просувається розслідування вбивства двох українських військовослужбовців у торгівельному центрі в Німеччині, чи продовжить уряд країни дію універсального квитка на громадський транспорт та в скільки обійдеться Великодній кошик в Німеччині? Про це та інше в ефірі Вечір.LIVE розповіла спеціальна кореспондентка з Німеччини Дарʼя Нефьодова. 

Прямий ефір можна подивитись за посиланням

Останні новини Німеччини

У прямому включенні з Німеччини спеціальна кореспондентка Новини.LIVE Дарʼя Нефьодова розповіла про наступне:

  • Як просувається розслідування вбивства двох українських військових?
  • Як на вбивство відреагували в МЗС України та Німеччини?
  • Що таке Deutschlandticket та чи продовжить уряд країни його дію?
  • Як українці в Німеччині готуються до Великодня? 
  • У скільки обійдеться Великодній кошик в Німеччині?

Нагадаємо, у німецькому місті Мурнау-ам-Штафельзее в торгівельному центрі було вбито двох українських військових. Наразі затримано підозрюваного — він виявився росіянином. 

У ЗСУ встановили особу одного із вбитих — ним виявився боєць 122-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади, що проходив реабілітацію в Німеччині.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

22:10 Спільну переговорну позицію України на Саміті миру передадуть Росії, — Офіс Президента

21:55 Україна може отримати нові Patriot разом з F-16 — The New York Times

21:50 Йде сильне похолодання — в Укргідрометцентрі розповіли, в яких областях знову вдарять заморозки

21:50 Повітряна тривога в Україні — МіГ-31 знову в небі

21:43 Оновили дані у ЦНАП — чи чекати повістки від ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

21:20 Військовий пояснив важливість стандарту якості українських дронів для фронту

Text
Новина з відео

21:12 Розслідування вбивства українських військових та підготовка до Великодня — останні новини Німеччини

21:00 У Києві з вікна третього поверху випала трирічна дівчинка — ведеться розслідування

20:49 Штрафи за порушення правил військового обліку зростуть у п’ять разів

20:42 В Україні оголошено повітряну тривогу — в небі знову МіГ-31

22:10 Спільну переговорну позицію України на Саміті миру передадуть Росії, — Офіс Президента

21:55 Україна може отримати нові Patriot разом з F-16 — The New York Times

21:50 Йде сильне похолодання — в Укргідрометцентрі розповіли, в яких областях знову вдарять заморозки

21:50 Повітряна тривога в Україні — МіГ-31 знову в небі

21:43 Оновили дані у ЦНАП — чи чекати повістки від ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:00 У Києві з вікна третього поверху випала трирічна дівчинка — ведеться розслідування

20:49 Штрафи за порушення правил військового обліку зростуть у п’ять разів

20:42 В Україні оголошено повітряну тривогу — в небі знову МіГ-31

20:15 Росія почала частіше застосовувати хімічні боєприпаси, — Генштаб ЗСУ

20:14 Під час відновлення Бородянки на Київщині "зникли" 20 млн гривень, — Держаудитслужба

19:35 Ціни на Великдень у супермаркетах — у скільки цього року українцям обійдеться святковий кошик

16:00 Одеський Привоз перед Великоднем — на скільки схуднуть гаманці одеситів

06:40 Ціни на золото в Україні — скільки коштують дорогоцінні метали у травні

05:56 800 днів війни — головні підсумки для України і світу

05:21 Чим живе Велика Британія — дайджест останніх новин

2 травня 2024

16:55 Одеса пам'ятає події 2 травня 2014 року  — десята роковина від дня трагедії

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг латуні у травні

05:57 Український бізнес у Німеччині — як відкрити власну справу

1 травня 2024

17:55 Skynex — як німці допомагають Україні та заробляють на цьому

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

Text

21:20 Військовий пояснив важливість стандарту якості українських дронів для фронту

Text
Новина з відео

21:12 Розслідування вбивства українських військових та підготовка до Великодня — останні новини Німеччини

Text

20:01 Експерт заявив, що в Україні влітку може настати дефіцит електроенергії

Text

19:41 Євген Дикий прокоментував Слова Скібіцького про можливий "мир" з Росією

Text

17:55 Які хвороби не звільняють від мобілізації, Кемерон в Києві та діалог з РФ — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:10 Відставка Джонсона, пресконференція Байдена та допомога Україні — спецефір Новини.LIVE зі США

Text

13:58 Дикий назвав місто на Донеччині, яке може стати зоною бойових дій

Text

12:23 Україна поки не має перемовних переваг перед Росією, — нардеп

Text

10:54 Журналістам повернуть доступ до Ради, але є нюанс

Text

08:00 Ситуація на Донецькому напрямку та майбутній Саміт Миру — ефір Новини.LIVE